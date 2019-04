Alvis eliminato quarta puntata Amici 2019: il bel gesto di Maria De Filippi

Serale Amici quarta puntata, eliminato Alvis il 20-21 aprile 2019

La quarta puntata di Amici 18 si è conclusa con l’eliminazione di Alvis che però può dirsi piuttosto soddisfatto, visto che è uscito dal programma dopo aver presentato dei brani validi e anche con un CD pronto a scalare – si spera – i vertici delle classifiche. La puntata è stata combattutissima e ormai i concorrenti rimasti sono davvero bravi: era piuttosto scontato perciò che la sfida finale sarebbe avvenuta tra lui e Mameli che più o meno sono sullo stesso livello. Mameli lascia Amici 18 dopo un bel percorso nella scuola e un tratto di strada piuttosto lungo nel Serale, durante il quale forse avrebbe potuto fare di più e venire fuori meglio.

Quarta puntata Serale Amici, le parole di Alvis dopo l’eliminazione e i complimenti di Maria De Filippi

Dopo l’eliminazione le parole di Mameli sono state solo di ringraziamento, com’è giusto del sia, del resto, perché sebbene le critiche al programma crescano anno dopo anno è indiscutibile che Amici di Maria De Filippi riesca a regalare a cantanti e ballerini grandi opportunità (quest’anno peraltro anche ai musicisti, e speriamo che l’anno prossimo ci siano ancora novità in tal senso): “Veramente grazie di tutto, Maria”. “Sono contenta – queste le parole della De Filippi – di averti conosciuto e che questo programma ti abbia fatto bene e ritrovare un po’ di sicurezza”. Ma vediamo cos’è successo nella prima e nella seconda manche della quarta puntata del Serale, ricordandovi che tutte e due le proposte di Loredana Bertè sono state accettate: è stato il pubblico a casa infatti a votare e i ragazzi hanno dovuto sfidarsi sulle prove scelte dalla rock star; ecco le sfide con i relativi risultati:

Puntata 20-21 aprile Amici, Tutte le sfide della prima manche

Prima prova. Sfida voluta da Bertè. Alberto VS Mameli, vincono i Blu; Seconda prova. Sfida voluta da Bertè. Rafael VS Vincenzo, vincono i Blu; Terza prova. Sfida voluta da Renato Zero. Alvise VS Alberto, prova secretata; Quarta prova. Sfida di ballo. Umberto VS Vincenzo, vincono i Blu; Quinta prova. Sfida sulla versatilità. Giordana VS Tish, vincono i Blu.

La prima manche si è conclusa con la sconfitta dei Bianchi, Ricky Martin è riuscito a salvare Umberto e alla fine sono stati messi a rischio Mameli, Alvis, e Giordana, tra cui Loredana Bertè ha scelto Alvis. Grandi polemiche hanno caratterizzato questa prima manche e in tutti i casi hanno avuto come protagonista proprio la Bertè: Vincenzo a un certo punto è scoppiato in lacrime e nella discussione tra la rock star e Mameli a un certo punto si è infilato pure Alberto Urso per difendere i propri studi. La seconda manche è stata altrettanto combattuta:

Amici puntata 20-21 aprile, tutte le sfide della seconda manche

Prima prova. Prova voluta da TIM. Alberto e Vittorio Grigolo VS Rafael e Ricky Martin, vincono i Blu; Seconda prova. Sfida Canto VS Ballo. Giordana VS Valentina, vincono i Bianchi; Terza prova. Duetto con gli ospiti Raf e Umberto Tozzi. Raf e i Bianchi VS Umberto Tozzi e i Blu, prova secretata; Quarta prova. Ballo. Rafael, vincono i Bianchi; Quinta prova. Sfida Canto. Mameli VS Alberto, vincono i Blu.

Il concorso interno della quarta puntata e il ballo di Ricky Martin

La seconda manche è stata vinta nuovamente dai Blu ed è stata anch’essa ricca di momenti da recuperare (qualora non aveste visto la puntata): pensate alle parole di Rudy su Tish, allo scontro tra l’insegnante di Amici e Giordana e al siparietto di Pio e Amedeo. Avendo perso due volte i Bianchi è scattato il concorso interno che ha visto sfidarsi inizialmente Giordana e Rafael, poi Giordana e Umberto, in seguito Mameli e Umberto, infine Mameli con Alvis: sono state delle sfide di livello altissimo, soprattutto tra i ballerini (pensate che anche tra Giordana e Umberto pure la commissione di danza ha votato all’unanimità per la cantante). Non sappiamo come andranno gli ascolti ma siamo sicuri che il ballo di Ricky Martin con Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Loredana Bertè farà un bel picco di share: non ve lo siete perso, vero?