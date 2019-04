Amici 18, Jefeo e Ludovica: “Vedremo come andrà”

Jefeo e Ludovica news, sempre più innamorati dopo Amici 18

Ludovica e Jefeo di Amici 2019 continuano a frequentarsi. A dispetto delle critiche di alcuni telespettatori (che li davano già per spacciati), sono riusciti a creare un bel equilibrio, nonostante si trovino spesso in città diverse. Riescono a ritagliarsi del tempo per stare insieme e per approfondire la loro conoscenza. Jefeo pare sempre più interessato alla cantante: ad Amici di Maria De Filippi aveva fatto intendere che avrebbe proseguito coi piedi di piombo, ma adesso ha invece messo le ali ai piedi! Ha avuto modo di capire, dopo l’eliminazione di Ludovica, di nutrire un reale interesse nei suoi confronti, che cresce di giorno in giorno.

Cos’è successo davvero tra Ludovica e Jefeo? Parla la madre della cantante

Ma cosa ne pensano i genitori dei due cantanti? La mamma di Ludovica Caniglia, al settimanale DiPiù, ha detto la sua sulla relazione, spiegando che non ha ancora avuto il piacere di incontrare Jefeo: “Non ancora, però posso dirle che, da quello che ho capito, è proprio un bravo ragazzo. Vedremo come andrà tra loro”. Ha anche spiegato di combattere contro un brutto tumore e che sua figlia, in passato, ha rischiato di perdere per sempre la sua voce.

Ludovica Caniglia capelli, il motivo di quel colore finalmente svelato!

La madre di Ludovica di Amici ha svelato anche dei segreti sulla figlia. Lo sapete perché ha i capelli neri-azzurri? Ecco il motivo: “Non ama il colore naturale dei suoi capelli, un colore miele scuro. Così aveva iniziato a sperimentare diversi colori, compreso il fucsia. Finché non si è piaciuta con il nero e l’azzurro, anche perché questi sono i colori della sua squadra del cuore: l’Inter”. Ludovica e Jefeo non sono gli unici che fanno parlare per la loro relazione, anche Andreas Muller e Veronica Peparini stanno facendo chiacchierare tra Pasqua e Pasquetta!