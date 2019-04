Ludovica Amici, problema corde vocali: “Esercizi sbagliati”

Amici 2019, Ludovica Caniglia: la confessione della madre sui danni alle corde vocali

Ludovica Caniglia ha avuto in passato un grande problema alle corde vocali. Ora ha una voce pazzesca, con una grande estensione, ma ha rischiato di perdere per sempre questo dono per colpa di alcuni esercizi vocali per niente adatti alla sua vocalità. La confessione è stata fatta al settimanale DiPiù dalla mamma – la signora Ninfa – che ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita. Ludovica ha lavorato sodo per ottenere la voce che ha adesso, quella che ha conquistato un numero considerevole di fan ad Amici 2019, ma ha anche combattuto molto per essere serena. La sua famiglia le è stata sempre vicino e lei ha fatto lo stesso con i suoi genitori e con la sua sorellina quando si sono trovati ad affrontare uno dei capitoli più tristi della loro vita.

Ludovica Amici 18, l’eliminazione una grande delusione

Non appena è uscita da Amici 18, Ludovica ha riabbracciato la sua famiglia, ma è ripartita subito (ha avuto anche degli incontri segreti con Jefeo). Sua madre ha parlato così della sua eliminazione: “Mia figlia è molto dispiaciuta per esser stata eliminata ad Amici. Non si aspettava di uscire così presto. Però l’ho vista serena: è tornata a casa per farci un saluto prima di ripartire”. Ludovica, però, ha un contratto discografico tra le mani. E questo rende felice non solo lei, ma anche tutta la sua famiglia, che da sempre la sostiene.

Problema corde vocali Ludovica prima di Amici: ecco cosa le è successo

La passione per il canto è sbocciata in Ludovica da quando era molto piccola e i genitori le hanno sempre permesso di abbracciare qualsiasi tipo di arte. Ma, a seguito di alcuni esercizi per la voce, ha avuto dei danni alle corde vocali, come sua madre ha raccontato alle pagine di DiPiù: “Rischiò di perdere la voce perché faceva degli esercizi sbagliati per il periodo che stava attraversando, quello del cambiamento della voce. Interpretava canzoni con tonalità troppo alte e questo le aveva provocato una cisti alle corde vocali. Faticava a cantare così la portammo da un otorinolaringoiatra”.

Ludovica sta bene: il nuovo percorso la entusiasma!

Per fortuna sono riusciti a risolvere il problema. Ludovica era stata visitata da un numero consistente di medici fino a quando non hanno trovato quello giusto: “Il primo passo fu un silenzio assoluto e per nove mesi non poté cantare. Poi iniziò una serie di esercizi per la voce”. Ora Ludovica è al settimo cielo e totalmente concentrata sulla sua carriera. Si sarà aggiornata su quello che è successo adesso tra Tish e Giordana?