Amici 18, Ludovica madre tumore: “Non sono guarita, era terrorizzata”

Tumore madre Ludovica Amici 18: la confessione inaspettata

La madre di Ludovica Caniglia ha un tumore. Lo abbiamo appreso dalle pagine del settimanale DiPiù: la signora Ninfa si è lasciata andare a lunghe confessioni sulla figlia e sulla loro vita. Ci sono stati dei momenti difficili, che hanno saputo affrontare non perdendo mai la speranza per il futuro. Ludovica ha sempre spiegato, all’interno della scuola di Amici 18, di aver dovuto lottare molto per essere felice e che non è ancora completamente serena. Non ha raccontato nulla di più. Adesso, però, sappiamo qualcosa di più grazie a sua madre, che ha sempre fatto di tutto per permettere a sua figlia di realizzare il sogno di diventare una grande cantante. Amici di Maria De Filippi è il primo passo verso il successo!

Amici 2019, Ludovica Caniglia malattia madre: la storia

“Il nostro rapporto è diventato così dopo che mi trovarono un tumore al seno – ha confessato la madre di Ludovica di Amici 18 alla rivista DiPiù –. Era il 2009, Ludovica aveva 11 anni, era sconvolta. La sua maestra delle elementari era scomparsa per un tumore al seno quindi sapeva che la mia malattia avrebbe potuto avere un esito infausto. Aveva paura, aveva crisi di pianto, era terrorizzata dall’idea di perdermi”. Subito dopo la scoperta del tumore si è aggiunta un’altra preoccupazione: Ludovica Caniglia ha avuto dei problemi alle corde vocali!

Aggiornamenti sullo stato di salute della mamma di Ludovica di Amici

Ma come sta adesso la mamma di Ludovica oggi? La confessione non è positiva. Ecco cos’ha detto: “Purtroppo non sono guarita: ho una metastasi alla colonna vertebrale. Ho imparato a convivere con la malattia. La paura non è passata, la paura non passa mai quando hai un tumore. Ma ho fatto capire a Ludovica che è inutile piangere prima del previsto”. Infine ha spiegato di essere molto felice per la relazione di Ludovica e Jefeo.