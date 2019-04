Andreas Muller e Veronica Peparini, belle sorprese e auguri speciali

Amici gossip, Andres e Veronica: Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’amore per la coppia

Alcuni fan sono ancora perplessi: ma davvero Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Sì, sì e tre volte sì! C’è chi non sa (o fa finta di non sapere) che insegnante ed ex allievo hanno una bellissima storia d’amore, che portano avanti col sorriso nonostante i numerosi pregiudizi nei loro confronti: secondo alcuni, Veronica sarebbe troppo grande per un ragazzo come Andreas… pensiero da Medioevo, pensiero che non vale nemmeno la pena commentare! Andreas e Veronica di Amici hanno una relazione seria, come tante altre: a Pasqua e Pasquetta hanno deciso di passare del tempo in famiglia e, poche ore fa, è stato anche il compleanno del fratello di Andreas Muller, al quale il ballerino ha fatto una dedica speciale.

Andreas Muller e Veronica Peparini news, gli auguri speciali

Ecco cosa ha scritto Andreas a suo fratello su Instagram: “30 anni di forza, di coraggio e di passione; 30 anni che mi dimostri l’importanza di ridere sempre. Oltre alla danza, un’altra sua passione è sempre stata Fast and Furious, e ringrazio Renato per aver fatto questo capolavoro. È una gioia immensa vederlo così felice. Tanti auguri, fratellone!”. Alla festa avrebbe partecipato anche Veronica Peparini, visto che ieri è stata tutta la giornata col ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. Una Pasqua all’insegna dell’amore anche per Jane Alexander e il suo fidanzato!

News Amici di Maria De Filippi: cosa bisogna sapere di professori e concorrenti

Andreas e Veronica sono una coppia. Ormai non ci sono più dubbi al riguardo. Lei continua a essere una professoressa di Amici 2019 mentre lui un professionista: compare spesso nelle coreografie di Giuliano Peparini. A proposito di Amici: adesso pare sempre più certa la vittoria di un allievo nella categoria danza e, per sapere cos’altro succederà nella prossima puntata del Serale, non dovete far altro che leggere tutte le nostre anticipazioni!