Jane Alexander, l’amore esplode a Pasqua e scelta importante dopo Elia

La Pasqua di Jane Alexander e Gianmarco

Jane Alexander ha ritrovato la serenità. Dopo la storia d’amore – finita male – con Elia Fongaro, è ritornata dal suo ex fidanzato Gianmarco. Che adesso ex non è più! Lui è riuscita a perdonarla, a darle una seconda possibilità, anche perché il suo sentimento nei suoi confronti non si è mai spento del tutto. Ha sempre ammesso di amarla. Adesso la passione è riesplosa! A Pasqua ci hanno dato la conferma che stanno benissimo insieme. La loro storia – ricominciata da pochissimo – non ha avuto nessun tipo di incertezza. La Alexander è di nuovo felice. La sua relazione con Elia le ha permesso di capire che è Gianmarco l’uomo della sua vita.

Il messaggio di Jane Alexander, ecco cos’ha fatto a Pasqua: novità nella sua vita

“Buona Pasqua! Meglio tardi che mai – ha scritto Jane Alexander su Instagram –. Mi dite che scrivo meno e avete ragione. Sì, semplicemente mi sto prendendo del tempo, mi sto staccando un pochino, sto facendo più cose che mi fanno dimenticare spesso il cellulare. Tra pochissimo torno. Ora mi godo il verde e la pace. Gli sguardi e i sorrisi. Le risate. I film abbracciati sul divano. Le dita intrecciate, sempre. Le cose belle. Buona Pasqua, di nuovo”. Una Pasqua stupenda, passata con gli amici; una Pasqua all’insegna della spensieratezza come quella di tanti altri Vip italiani.

Elia Fongaro felice col fratello a Roma: una Pasqua diversa

Ed Elia Fongaro come ha passato questo 21 aprile? Senza alcuna anima gemella, ma con quel fratello che adora alla follia: “Da quando sto a Roma, non avevo ancora scattato una foto al Colosseo: è dovuto venire a trovarmi mio fratello per viverla da turista. E allora ho scelto questa foto per farvi gli auguri di questa mia Pasqua romana. Tanti Auguri di Buona Pasqua a tutti voi e che possiate passarla in serenità e con chi amate. Come me”.

La Pasqua degli ex concorrenti del Gf Vip

Alcune coppie del Grande Fratello Vip hanno passato una Pasqua stupenda: Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo alcune difficoltà (non hanno attraversato un periodo proprio facilissimo), sono quasi giunti in Italia; Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno trascorso una bella giornata, dopo aver fatto chiacchierare per una foto fatta a letto!