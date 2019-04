Gossip, la Pasqua dei Vip: chi viaggia, chi si nasconde e chi lavora

Cosa fanno i Vip il giorno di Pasqua?

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Per soddisfare la nostra e la vostra curiosità, siamo andati a vedere come hanno deciso di passare questi giorni di festa alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tra impegni lavorativi, amori da tenere più o meno nascosti e famiglia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La coppia più chiacchierata del momento sembra aver trovato rifugio in qualche posto stupendo. Belen appare in una bellissima vasca da bagno insieme al suo piccolo Santiago. Chi avrà scattato questa foto? Viene in mente solo un nome: Stefano De Martino, assente alla puntata di Domenica In del 21 aprile, alla quale, invece, partecipa Andrea Delogu, sua collega per la conduzione radiofonica di The Voice of Italy su Radio2.

Alessia Marcuzzi & Family

La biondissima presentatrice de L’Isola dei Famosi si trova a Londra con il marito Paolo e i figli Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi.

Simona Ventura

La nuova conduttrice di The Voice of Italy si godrà qualche ora di riposo per poi rimettersi al lavoro per il suo esordio su Rai2, martedì 23 aprile.

Barbara d’Urso

Impegnata con 4 programmi (Live non è la d’Urso, Pomeriggio 5, Grande Fratello 16 e Domenica Live), Barbarella oggi non va in onda, ma ci sarà Domenica Live Rewind. Si presume che passerà la Pasqua con i suoi amati figli, per poi tornare al lavoro: martedì 23 aprile ci sarà un’altra puntata del GF16.

Mara Venier

La signora della Domenica oggi lavora e Domenica in va in onda anche a Pasqua, con tantissimi ospiti.

Riccardo Fogli

Una Pasqua in famiglia per Riccardo Fogli, coccolato dalla moglie Karin e dalla loro figlia.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

I neo sposi sono volati alle Maldive insieme alla figlia Stella.

Alessandra Amoroso

La cantante salentina, in attesa della prossima tappa del suo Tour, torna a casa a Lecce per godersi la famiglia, la nipotina Andrea, e il suo amato fidanzato Stefano Settepani.

Benedetta Parodi

La regina dei fornelli passerà la Pasqua nella casa in campagna con la famiglia, con pranzo al ristorante.

Federica Panicucci

Pasqua in famiglia, compagno e figli, a Forte dei Marmi per la conduttrice di Mattino5.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Dopo una tappa a trovare l’amata nipotina a Roma, Giulia De Lellis eè già in piedi alle 5 del mattino di Pasqua per andare chissà dove…Il dj invece ha fatto serata ad Arezzo, non molto lontano da Roma…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Vacanza in Marocco per la coppia di giovani innamorati.

Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo

Tutti a casa per la Pasqua in famiglia con il piccolo Andrea.

Elisabetta Franchi & Family

Betty a Cortina d’Ampezzo, con atterraggio in elicottero da Milano, con la sua amata famiglia, tra le incantevoli mura della sua villa La Cristallina.

Francesco Monte e Giulia Salemi

I Fralemi sono appena rientrati in Italia, dopo il Coachella e la visita a San Francisco. Una tappa nella nuova casa di Milano e poi? Al momento non si sa.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Continua la vacanza in Indonesia, a Bali, per la coppia nata a Uomini e Donne. Teresa sempre più innamorata scrive: “Con te ho scoperto il senso più profondo di quel sentimento chiamato amore“.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi

La coppia è passata dalle Maldive a Milano ed è ripartita per la Sicilia. Dopo tante ore di aereo, Paola pubblica una foto normalissima, senza trucco e parrucco, consapevole di non essere al top e risponde alla critiche: “E’ assurdo leggere certi commenti. Mi sento libera di farmi vedere in qualsiasi modo. Viva l’imperfezione perché ci rende unici“.

Marco Fantini e Beatrice Valli

Dopo il Coachella, Marco e Beatrice sono a Los Angeles con i piccoli Bianca e Alessandro.

Desirée Maldera e marito

Tappa a Montecarlo per i neosposi e neogenitori del piccolo Baby Shark Giancarlo.