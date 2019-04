Domenica In in onda a Pasqua, Domenica Live pausa Rewind: ospiti 21 aprile 2019

Domenica In in onda a Pasqua: Mara Venier e i suoi ospiti non si fermano

Domenica In va in onda a Pasqua e Mara Venier con i suoi ospiti del 21 aprile 2019 terranno compagnia al pubblico. Tutto si svolgerà regolarmente, dunque. Non ci saranno cambi di orario né una puntata più breve. Mara sarà in onda a partire dalle 14 e accoglierà gli ospiti di Domenica In. La conduttrice per questa puntata di festa ha scelto di ospitare in studio Claudia Koll, che si racconterà in una intensa intervista insieme a Mara. In studio ci sarà poi anche Paola Cortellesi, che parlerà del suo nuovo film Ma cosa ci dice il cervello, al cinema in questi giorni. Andrea Delogu invece presenterà il suo ultimo libro, Dove finiscono le parole, che è la sua seconda pubblicazione.

Ospiti Domenica In del 21 aprile 2019: chi ci sarà nella puntata di Pasqua

Ma Domenica In a Pasqua stupirà e farà divertire il pubblico anche con una gara di cucina! Rigorosamente a tema pasquale, s’intende. A sfidarsi ai fornelli saranno Orietta Berti, Paolo Conticini, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, sotto l’occhio vigile e attento di Elisa Isoardi, chiamata a giudicare le loro preparazioni. Orietta Berti sarà impegnata anche in un confronto con Donatella Rettore a proposito di Ora o mai più. Anche la cantante, infatti, è tra gli ospiti di Domenica In del 21 aprile 2019 oltre a Bruno Venturini. Sarà finita qui? Ebbene no, perché la Venier ha pensato a una rimpatriata! Ospiterà infatti alcuni volti storici delle sue edizioni di Domenica In. Vedremo quindi Giampiero Galeazzi, don Antonio Mazzi, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli.

Domenica Live non va in onda il 21 aprile 2019: Barbara d’Urso si ferma a Pasqua

Pausa pasquale invece per Barbara d’Urso: Domenica Live non andrà in onda il 21 aprile 2019. O meglio non sarà in diretta con una nuova puntata. Il contenitore domenicale ci sarà comunque, ma vedremo Domenica Live Rewind, con il “meglio di” non solo di questa stagione ma di tutta la storia del programma. Il promo pubblicitario in onda annuncia che verranno ripercorsi tutti gli anni di Domenica Live.