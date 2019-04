Francesco e Giulia ultime notizie: “Qualche intoppo ma…”

C0achella 2019, Francesco e Giulia salutano tutti: un’altra esperienza da vivere in America

Giulia Salemi e Francesco Monte sono stati tra i protagonisti (italiani) del Coachella 2019, l’evento musicale e di moda che ha catalizzato l’attenzione di tutti negli ultimi giorni. Ha passato un magico periodo – seppur brevissimo – in California, la felice coppietta nata al Grande Fratello Vip. Dopo l’esperienza televisiva, la loro storia d’amore è decollata e non c’è stato mai nessun tipo di turbolenza. Giulia e Francesco non conoscono la parola crisi. Il loro futuro amoroso è roseo così come quello lavorativo: adesso sono in procinto di partire per San Francisco, dove troveranno delle graditissime sorprese. Anche se, nell’ultimo periodo, non è stato tutto rose e fiori…

Giulia e Francesco news, la Salemi parla di problemi

Giulia Salemi, dopo quel problema di salute che ha preoccupato tutti, ha scritto quest’ultimo messaggio Instagram direttamente dal Coachella Festival, l’evento a cui hanno partecipato un numero impressionate di influencer (e noi vi abbiamo spiegato il perché): “Love is in the air. Coachella is just good vibes and magic atmosphere. Con o senza ruota dietro. Comunque, nonostante qualche intoppo iniziale, che alcuni di voi hanno visto nelle storie, è stata davvero una bella esperienza. Ancora di più con te”.

Francesco e Giulia oggi, dove vedremo ancora la coppia del Gf Vip?

Francesco Monte – sempre su Instagram – le ha risposto in questo modo, pubblicando una foto del Coachella (avete capito perché si chiama così il festival?) con messaggio annesso: “Bye, bye Coachella. Bellissima esperienza. Ancora di più vissuta e trascorso insieme a te, Giulia”. Dove li vedremo prossimamente? Sicuramente a San Francisco e fra non molto anche in Italia. I fan li vorrebbero vedere insieme in qualche programma televisivo, dopo l’ospitata a Verissimo. Francesco e Giulia hanno ancora tantissime sorprese per i loro ammiratori!