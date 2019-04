Che cos’e il Coachella e perché gli influencer italiani vi partecipano

Coachella 2019, cos’è e perché ci sono fashion blogger italiani?

Vi starete chiedendo anche voi cos’è il Coachella Festival 2019 e perché se ne sta parlando così tanto. Soprattutto quest’anno. Domanda lecite, visto che i nostri influencer italiani sono volati in massa alla volta della California, dove hanno scattato selfie a più non posso esibendo look stravaganti. Un evento, questo, che dura ormai da venti anni, ma che ha catturato l’attenzione degli italiani recentemente: fashion blogger come Giulia De Lellis, Valentina Ferragni e Beatrice Valli non sono potute mancare al festival, facendo chiacchierare per i loro outfit. Originariamente il Coachella (nome per intero: Coachella Valley Music and Arts Festival) è stato concepito come un evento dedicato alla musica, soprattutto a quella alternativa, fuori dagli schemi; ma da qualche anno si parla anche di Coachella Style perché vengono lanciate direttamente dalla California le nuove tendenze nell’ambito della moda.

Dove si trova il Coachella e perché è così importante: il ruolo degli influencer

Non solo musica, ma anche moda: ecco perché sono presenti tutti questi fashion blogger italiani al Coachella 2019! Pubblicizzano i loro outfit, ma trovano anche il modo per divertirsi. Hanno fatto tanto parlare le loro foto scattate dietro all’ormai celeberrima ruota panoramica. Il Festival Coachella si estende su un terreno desertico, dove ergono pale eoliche – e sì, innumerevoli influencer hanno fatto anche foto con loro protagoniste -, attrazioni di ogni tipo e un palco per i cantanti del momento e per quelli che hanno fatto la storia. L’evento si tiene precisamente agli Empire Polo Field in Indio, California.

Date Coachella 2019 e in che mese inizia

Il Coachella Festival è un appuntamento fisso del mese di aprile e dura in genere alcune settimane. Quest’anno, per esempio, è iniziato venerdì 12 aprile e terminerà domenica 21 aprile. Raccoglie ormai più di 300.000 persone, famose e non: di italiani, abbiamo visto Francesco Monte e Giulia Salemi (quest’ultima ha preoccupato per la sua salute), Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Veronica Ferragni e tanti altri influencer del momento.

Storia Coachella Festival and Style

Una piccola curiosità. La prima edizione del Coachella del 1999 ha deluso le aspettative. Nonostante i nomi importanti di quel periodo (Ben Harper, Moby, Chemical Brotgher, A perfect circle), il festival non riscosse il successo sperato, tanto che non fu tenuta la seconda edizione l’anno successivo. Nel 2001 si è voluto ritentare e ha sorpreso tutti con un afflusso di gente proveniente da ogni parte del mondo!