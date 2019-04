Coachella, foto con ruota panoramica: fashion blogger e tronisti criticati

Foto ruota panoramica Coachella 2019: critiche a influencer ed ex tronisti

Il Coachella 2019 ha catalizzato l’attenzione di tutto il mondo. Quest’anno – rispetto a quelli precedenti – si è parlato largamente (forse troppo) di fashion blogger e tronisti di Uomini e Donne nostrani che sono volati in California per assistere ai vari concerti… ma soprattutto per scattarsi foto davanti alla ruota panoramica! Basta aprire il proprio profilo Instagram per trovare la home invasa da influencer che hanno deciso – in maniera molto originale, che dire – di lasciarsi immortalare dinanzi alla ruota con look simili fra loro. Un festival dove l’essere estrosi deve essere la norma. E infatti sono tutti uguali. I nostri italiani – blogger, protagonisti di U&D ed ex gieffini – sono volati all’altro capo del mondo per sfoggiare i loro abiti e per lanciare nuove mode.

Giulia Salemi, foto Coachella Festival: il messaggio dalla California

Abbiamo visto Giulia Salemi e Francesco Monte, per esempio, che sono apparsi felicissimi insieme. E abbiamo finalmente scoperto la verità sulla salute della Salemi! Giulia, accortasi delle varie critiche fatte a tutti quelli che hanno pubblicato foto con la ruota panoramica del Coachella, ha messo le mani avanti, scrivendo questo messaggio su Instagram: “Finalmente ecco anche la mia foto con la ruota! Love Coachella 2019, è davvero pazzesco! Wow! Ragazzi, posterò i miei look tra oggi e domani. Un po’ in ritardo ma arrivano”.

Coachella, commenti Twitter e Instagram

Le critiche si sono sprecate. Su Instagram e Twitter, sotto alle varie foto dei fashion blogger del Coachella Festival sono stati scritti commenti di questo tipo: “Io non capisco cos’ha di speciale questa ruota. C’è pure a Mirabilandia!”; “In questi giorni ho visto più volte la foto della ruota panoramica del Coachella di mia madre”; “Chissà se c’è altro al Coachella, oltre la ruota panoramica davanti a cui tutti si fanno le foto”; “La cosa bella di instagram down è che le varie influencer non potranno caricare le loro foto davanti alla ruota panoramica del Coachella“; “Ho visto tanti di quei selfie sotto la ruota panoramica al Coachella in questi giorni che quasi quasi vado a comprarmene una e la piazzo sotto casa e svolto la mia vita lavorativa facendomi pagare le foto! E la California mutissima!”.

I fashion blogger del Coachella 2019

Nella foto d’apertura di questo articolo, trovate Giulia Salemi, Valentina Ferragni, Andrea Damante e Giulia De Lellis. Solo alcuni degli influencer e degli ex personaggi di Uomini e Donne presenti al Coachella. Tra i grandi assenti, Chiara Ferragni e Fedez e i seguitissimi Luca Onestini e Ivana Mrazova, che hanno preferito fare altro…