Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme al Coachella: spuntano foto e video

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, ormai mancano solo le loro dichiarazioni ufficiali

Tremate, tremate… i Damellis sono tornati! Dopo le ultime foto di Giulia e Andrea insieme al Coachella anche il più piccolo e remoto dubbio che potessero rinunciare al loro amore è stato spazzato via. Entrambi si trovano al celebre festival musicale che si svolge annualmente in California. Non sono partiti insieme, ma i fan erano certi che una volta lì si sarebbero incontrati. Andrea Damante per esempio è partito con Marco Cartasegna, con tanto di piccola disavventura in aeroporto testimoniata da video tra le stories su Instagram. Marco infatti è stato fermato per un po’ di tempo ai controlli, ma tutto si è risolto per il meglio ovviamente. Una volta arrivati nel posto in cui si svolge il Coachella, però, incontrarsi era d’obbligo.

Giulia e Andrea insieme al Coachella: spuntano foto e video

A dire il vero, già nei primi video postati su Instagram dai vari influencer era chiaro che da qualche parte ci fossero Andrea e Giulia insieme, da soli. Nei primi video di Ignazio e Cecilia, per esempio, si vede che Andrea è con loro, poi di colpo invece non c’era più. Ed era facile immaginare dove e con chi fosse! E infatti sono spuntati stamattina foto, pubblicate da Spysee, che confermano tutto: Giulia e Andrea sono insieme in California, uniti e affiatati come sempre. Si scattano selfie insieme, sono tra la folla e forse speravano che, in terra straniera, non sarebbero stati fotografati. Invece no, gli occhi del gossip sono ovunque e sono bastate poche ore per far arrivare le loro foto ovunque sul Web! La foto che avete visto in apertura, comunque, è presa da un video in cui loro due non sono passati inosservati.

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme: i fan attendono la conferma

Sappiamo ormai da settimane che c’è stato un riavvicinamento fra i due, Giulia ha confermato indirettamente la cosa. Pochi giorni fa, invece, la stessa influencer ha detto di non essere fidanzata, ma è chiaro che le due cose possono convivere perfettamente. Giulia De Lellis e Andrea Damante ci stanno riprovando, non è detto che appena si sono riavvicinati hanno subito ufficializzato il ritorno insieme! Saranno sempre e solo loro a far sapere ai fan quando tutto diventerà ufficiale. Lo faranno, i fan dei Damellis stiano tranquilli: i due sono sempre stati molto sinceri con i fan e hanno condiviso ogni cosa con loro, per cui lo faranno anche quando torneranno finalmente insieme. L’importante, ora, è dar loro il tempo che necessitano per capire se possono ricominciare da dove avevano interrotto.