Giulia De Lellis: “Ecco perché non parlo di Irama, Damante invece…”

Giulia De Lellis news, le ultimissime sull’influencer sorprendono ed entusiasmano i fan!

Giulia De Lellis e Andrea Damante, i fan non aspettano altro che un segnale da parte dei due per festeggiare (o meno) il ritorno insieme e potrebbe essere arrivato stasera. Era da tempo, infatti, che non si leggeva il nome del Dama sul profilo dell’influencer, ma stasera invece è successo di nuovo. In tempi non sospetti, le semplici parole di Giulia su Andrea sarebbero passate inosservate. Ma non adesso che si parla tanto di un possibile ritorno di fiamma e che circolano da settimane foto di baci fra i due. Insomma, non adesso che Giulia e Andrea potrebbero essere tornati insieme.

Giulia De Lellis risponde a una domanda su Andrea Damante: le news

Come abbiamo accennato poc’anzi, non abbiamo grandi dichiarazioni di Giulia di cui parlare e da poter usare come indizi inconfutabili del fatto che stiano di nuovo insieme. Tuttavia, una domanda ha fatto rizzare le antenne dei Damellis. Grazie alla funzione messa a disposizione da Instagram, qualcuno ha domandato a Giulia notizie su Andrea. Non è stata una domanda particolare o che richiedesse chissà quali dettagli, perché le hanno chiesto semplicemente: “Andrea?”. Ed ecco la risposta della De Lellis: “Troppo forte il Dama”, e poi ha aggiunto una Gif con i popcorn. Un modo per prepararsi a ciò che si sarebbe scatenato dopo queste sue parole? Probabilmente sì, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione l’ipotesi che il motivo sia un altro.

Giulia De Lellis e Irama, nuove dichiarazioni sulla rottura

Ma Giulia, che qualche giorno fa ci ha raccontato un episodio alquanto insolito, non ha parlato solo di Andrea Damante stasera, perché, come sempre, non si è tirata indietro neanche dal parlare di Irama. I due si sono lasciati ed è cosa nota ormai, ma qualcuno ne vorrebbe sapere di più. A chi le ha chiesto di parlare di Irama, Giulia ha risposto così: “Perché ci sono cose che è giusto restino mie, nostre… Perché ci rispettiamo. Perché siamo persone prima di essere personaggi e a volte la curiosità vi fa dimenticare questo”.