Giulia De Lellis spiazzata: prima non viene riconosciuta, poi la bizzarra richiesta

Giulia De Lellis, il racconto su Instagram che ha sorpreso i fan

Oggi Giulia De Lellis su Instagram ha condiviso con i fan un episodio che le è capitato. Non è qualcosa che risale al passato, ma al presente, anzi presentissimo! Era successo tutto pochi minuti prima, probabilmente. “Allora ragazzi è successa una cosa stranissima”, così ha esordito nei video pubblicati tra le stories. La protagonista di questo episodio è una ragazza che Giulia ha incontrato, probabilmente in treno ma non è certo. La ragazza in questione si chiama Martina, ha preferito non comparire nei video pubblicati poi su Instagram, anche se alla fine Giulia è riuscita a strapparle una foto in cui Martina si intravede. “Che folle! Ecco Martina, troppo carina”, ha scritto sulla foto. Ma torniamo a ciò che è successo!

Giulia De Lellis non viene riconosciuta e riceve una bizzarra richiesta

Nel video la De Lellis continua così il racconto: “Non sapeva della mia esistenza, non sapeva che io fossi niente. Viene e mi fa ‘Senti bella, non è che tu sai truccare, fare le sopracciglia, mettere l’eyeliner’. Io dico va beh è una ragazza che mi conosce, dico ‘sì, certo, te lo metto io'”. Lo stupore di Giulia nasce soprattutto perché lei spesso pubblica sui social dei tutorial in cui mostra alle fan come si trucca. Per questo ha pensato che Martina la conoscesse. Invece no: “Lei mi fa ‘Senti tu che fai nella vita?’. Come che faccio? Tu non lo sai? Lei mi fa ‘No, io non ti conosco. Ho chiesto a te se mi metti l’eyeliner perché mi sembravi con una bella base, ben truccata’”.

Giulia De Lellis trucca una ragazza conosciuta per caso

Dopo questi primi momenti di presentazione, Giulia ha naturalmente truccato volentieri la ragazza e le ha anche insegnato qualche trucchetto dei suoi. Per ricordo, le ha regalato uno dei suoi eyeliner (nuovo, s’intende) che aveva con sé. Un racconto di sicuro divertente per chi segue Giulia De Lellis dai tempi di Uomini e Donne. Eppure, strano ma vero, esistono anche ragazze che non la conoscono ancora! Evidentemente Martina, la ragazza del racconto, non è una grande appassionata di gossip e televisione.