Significato Coachella, perché si chiama così e chi ci va davvero

Festival Caochella 2019, significato del nome: tutte le curiosità sull’evento del momento

Molti si stanno chiedendo, nelle ultime ore, qual è il significato di Coachella. Di questo festival musicale (e non solo) si sta parlando tantissimo in questi giorni e le curiosità non mancano: quest’anno più che mai, numerosi italiani si sono recati a Indio (California), soprattutto gli influencer più famosi ed ex personaggi di Uomini e Donne. Un evento ormai di risonanza mondiale, che non attira persone solo per i grandi ospiti che calcano il palco, ma anche per la moda. Sì, è diventato un festival di più ampio respiro e i fashion blogger di tutto il mondo fanno ben capire quanto sia importante lo stile al Coachella. Look stravaganti, colori sgargianti, trucco coraggioso rende magico l’evento californiano.

Perché si chiama Coachella? La storia del nome del festival di moda e musica

Vi abbiamo spiegato cos’è il Coachella 2019 e perché ci vanno gli influencer italiani e ora chiariremo perché si chiama così. Il nome del festival di musica e moda è ripreso da un animale particolare: il serpente, che è il simbolo della Città del Messico. Molti si stanno chiedendo anche come si pronuncia Coachella (Coaciella). Possiamo dirvi che non si legge né come se fosse una parola italiana né inglese: la pronuncia corretta è quella spagnola, considerato che in Città del Messico si parla principalmente lo spagnolo.

Coachella Style 2019, tutti gli influencer invadono la California!

Con la famosa foto con la ruota panoramica del Coachella, abbiamo capito che è diventato un appuntamento fisso per tutti i fashion blogger: quest’anno sono stati loro i veri protagonisti dell’evento! Se seguite su Instagram personaggi di Uomini e Donne, ex gieffini (abbiamo scoperto anche come sta davvero Giulia Salemi grazie al Coachella) e influecer, avrete sicuramente visto i loro scatti più belli davanti alle attrazioni principali del festival, giunto già alla sua ventesima edizione.