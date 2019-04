Fabio Rovazzi nuovo coach dei Bianchi Amici: il sostituto di Ricky Martin

Serale Amici diretta, Fabio Rovazzi prende il posto di Ricky Martin

Fabio Rovazzi è il coach della squadra Bianca. Ad Amici 2019, Maria De Filippi ha presentato il sostituto di Ricky Martin; quest’ultimo ha fatto una presentazione particolare del nuovo direttore artistico… prendendolo simpaticamente in giro! Da tanto tempo si era fatto il suo nome: in molti credevano che sarebbe stato lui uno dei coach di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, ma poi abbiamo scoperto che i coach sarebbero stati Vittorio Grigolo e Ricky Martin. Due cantanti di successo, con un talento eccezionale, che si stanno sfidando a colpi di esibizioni artistiche nel talent show di Canale 5. Adesso Rovazzi è presente davvero ad Amici e dovrà supportare tutti i concorrenti della squadra Bianca.

Fabio Rovazzi ad Amici 16: per quante settimane resterà davvero?

Maria De Filippi ha introdotto Fabio Rovazzi parlando di un video realizzato da Ricky Martin (che ha dovuto lasciare l’Italia per un motivo preciso): “Parliamo per un secondo di Ricky Martin, che ci ha inviato questo video”. Nella clip, Martin ha spiegato questo: “Ciao! Ho trovato qualcuno che mi possa sostituire. Non è stato facile trovare questo artista. Non dimenticherete la sua voce soave, ha prestanza fisica, è alto e bello. Ti do un ultimo indizio: ha fatto mezzo miliardo di visualizzazioni con quattro canzoni”.

Le prime dichiarazione di Fabio Rovazzi da coach dei Bianchi

Queste invece sono state le parole di Fabio Rovazzi al Serale di Amici 18: “Avevo molta paura di sostituirlo. Ma Ricky Martin tornerà la prossima settimana”. Speriamo che Fabio Rovazzi non si troverà nella difficile situazione di decidere chi salvare… A detta dei concorrenti di Amici, questa sera potrebbe uscire un allievo della squadra Bianca. Sarà davvero così o assisteremo a qualche grande colpo di scena? Prepariamoci a tutto!