Serale Amici, prove prima della puntata: “Errori, uscirà uno dei Bianchi”

Quinta puntata Amici 2019, prove generali: tra errori e supposizioni

Le prove generali della quinta puntata del Serale di Amici 18 sono terminate. E tutti i concorrenti hanno tirato le somme: chi uscirà questa sera? Qualcuno ha ammesso che ci sono stati degli errori (niente di impossibile da risolvere), qualcun altro invece è convinto che sarà messo a rischio eliminazione e c’è stato anche chi non teme assolutamente di uscire. Valentina e Rafel, per esempio, credono che non saranno loro gli eliminati della quinta puntata di Amici. Mameli, invece, pensa che sia proprio Valentina la prossima a uscire… anche lui rischia grosso (e lo sa bene).

Eliminato Amici 2019: sarà uno dei Bianchi? Mameli e Umberto a rischio

Vi abbiamo anticipato chi potrebbe essere il nuovo eliminato di Amici e, tenendo presenti le ultime confessioni fatte dai concorrenti di Amici 2019, potremmo averci visto giusto. Rafael sicuramente non uscirà (nonostante l’infortunio alla spalla) così come Vincenzo; Valentina è convinta che non verrà eliminata. Sarà davvero così? Mameli non è della sua stessa opinione: “Secondo me vado in sfida con un Blu. La persona che ha dimostrato un pelino meno degli altri è Valentina. Ho le carte giuste per rimanere e farcela”. Sfida Mameli contro Valentina?

Giordana su Mameli: è convinta che verrà messo in sfida

Anche Giordana è convinta che, nella puntata di oggi 27 aprile 2019, Mameli rischia di uscire: “Nonostante degli errori che ho fatto e delle cose che avrei potuto far meglio, sono stranamente soddisfatta. Da quanto dice la commissione, credo che Mameli sia a rischio”. Umberto ha confessato: “Uscirà uno dei Bianchi, purtroppo. Io e Mameli siamo a rischio. Ho paura”. Con le ultime anticipazioni sulla quinta puntata di Amici, scoprirete tanto altro ancora!