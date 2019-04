Eliminato Amici quinta puntata: Mameli e Valentina, ultimo duello

Anticipazioni Amici 18, Mameli e Valentina in pericolo: chi sarà l’eliminato della quinta puntata del Serale?

Chi sarà il quinto eliminato di Amici 2019? Con la puntata di sabato 27 aprile, un altro concorrente dovrà abbandonare la scuola, rinunciando al sogno di uscire trionfatore dalla trasmissione. Un sogno a cui si può rinunciare, visto che tutti – sia ballerini sia cantanti – usciranno non solo a testa alta, ma con un futuro pieno zeppo di opportunità lavorative. I cantanti hanno firmato un contratto discografico mentre i ballerini lavoreranno sicuramente presso compagnie di danza famose in Italia, in Europa e alcune anche in tutto il mondo. Chiunque dovesse venire eliminato sarà soddisfatto del percorso fatto.

Valentina e Mameli, ultima sfida ad Amici 18? Anticipazioni quinta puntata

Mameli e Valentina potrebbero essere gli eliminati delle prossime puntate di Amici di Maria De Filippi. Ci atteniamo, ovviamente, ai giudizi dati dai professori e agli esiti del televoto. Negli ultimi giorni, sono stata avanzate delle critiche nei confronti di entrambi: a Mameli è stato chiesto di dimostrare altro, di fare quel salto di qualità che potrebbe renderlo ancora più convincente agli occhi del pubblico, mentre Valentina dovrà dimostrare di fare anche altri stili. Tish e Giordana non usciranno questa settimana, anche se è ormai certo che solo una delle due arriverà alla finale di Amici 18.

Amici news, cosa succederà nella puntata di sabato 27 aprile? Tutto quello che c’è da sapere

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 2019 ci permettono di capire cosa succederà questo sabato. Scopriremo il nuovo coach della squadra Bianca, visto che Ricky Martin ha dovuto abbandonare l’Italia per un motivo ben preciso. E poi cos’altro succederà? Vincenzo Di Primo non verrà giudicato. Decisione, questa, presa da Loredana Bertè, che quest’anno ha stravolto il regolamento di Amici. Non a caso viene chiamata il “giudice rivoluzionario”!