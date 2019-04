Tish e Giordana, chi uscirà prima? Una delle due non arriverà alla finale

Anticipazioni finale Amici 18: un posto o per Tish o per Giordana

Giordana e Tish di Amici 2019 saranno di nuovo le protagoniste della prossima puntata del Serale. Loredana Bertè è convinta che, prima della finale, una delle due dovrà essere eliminata. Ha detto chiaramente – nel comunicato social di Amici di Maria De Filippi – che si schiererà o da una parte o dall’altra. Ma perché non potrebbero accedere entrambe alla finale di Amici 18 visto che sono dotate di grande talento? Sembra quasi che questa rivalità debba finire il prima possibile e che solo una delle due dovrà salvarsi. Un meccanismo non molto sensato: Tish e Giordana sono sicuramente in grado di affrontare l’ultima puntata, visto che sono state sempre tra le migliori di quest’edizione di Amici. Nessuno potrà dire il contrario.

Amici news, il comunicato su Giordana e Tish: la Bertè pronta a schierarsi

Dal comunicato di Loredana Bertè (che ha chiesto un altro cambiamento nel regolamento) è emerso che una delle due cantanti potrebbe uscire molto presto. Ecco cosa ha detto il giudice di Amici 2019: “Tish e Giordana, bella sfida, grandi voci, gran talento. Prima o poi, anzi a breve purtroppo, io dovrò fare la mia scelta. Mi serve quel quid in più che dovete darmi e che mi aiuti a scegliere”. Ha poi parlato di Vincenzo di Primo, sul quale ha detto che non verrà più giudicato dopo il caos che hanno creato i suoi giudizi durante la quarta puntata. Sono state utilizzate parole come “bullismo”, ma la Bertè non farebbe mai nulla per nuocere a dei ragazzi. Anche perché combatte sempre per gli altri, soprattutto per chi soffre ingiustamente.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: ecco cosa sta succedendo

Come se non bastasse, Loredana Bertè ha preso di mira anche gli eliminati di Amici 2019 (tranne Ludovica Caniglia: la considera un vero talento). L’uragano-Bertè non si ferma e sicuramente riuscirà a portare avanti altre sue convinzioni. Prepariamoci a nuovi scontri, prepariamoci a cambiamenti importanti del regolamento! Tish e Giordana usciranno prima della finale?