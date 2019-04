Anticipazioni Amici Serale quinta puntata: sfide proibitive e novità

Serale Amici quinta puntata: anticipazioni di sabato 27 aprile 2019

Nuove prove proibitive per i cantanti di Amici 2019! Nella puntata del Serale di sabato 27 aprile saranno chiamati a cantare pezzi difficili per tutti, nei quali dovranno mettere loro stessi, rendendoli originali. Brani scelti personalmente da Beppe Vessicchio; brani che hanno fatto la storia della musica italiana: i concorrenti di entrambe le squadre sono preoccupati, soprattutto dopo aver scoperto che, tra le canzoni da preparare, c’è Almeno tu nell’universo di Mia Martini e Luce di Elisa. Questa, però, non sarà l’unica prova difficile per i cantanti. Anche Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova alcuni di loro.

Anticipazioni Amici 2019, la prova proibitiva di Beppe Vessicchio

Sei nuove canzoni sono state inserite a sorpresa negli mp3 di tutti i concorrenti di Amici 18. Nessuno, inizialmente, sapeva dare una spiegazione, finché non è intervenuto Vessicchio attraverso un video-clip: “Oggi chiunque aspiri a diventare un cantare professionista è bene che conosca un bel po’ di elementi rappresentativi della nostra canzone. Ho scelto quei brani per diversità, originalità e coraggio. Una maggior consapevolezza di quello che ci ha preceduto ci permette di orientare meglio il nostro presente”. Un nuovo ruolo per Beppe Vessicchio, che adesso può anche affidare prove proibitive agli allievi di Amici.

Concorrenti Amici 18 a rischio

Il maestro ha poi aggiunto altro: “Dovete prepararvi da soli. Senza prove in studio. Sabato sera, durante la diretta, indicherò chi di voi dovrà esibirsi e con quale brano fornendo lì per lì la divisione del testo”. A questa si aggiunge la comparata voluta da Rudy Zerbi per Tish e Giordana (solo una delle due arriverà alla finale): dovranno preparare due pezzi in italiano, due in inglese e Purple Rain di Prince. Giordana dovrà dimostrare a Rudy quello che vale davvero, dopo le pesanti accuse che ha ricevuto.

Ospiti Serale Amici quinta puntata: ecco chi sono

Sappiamo inoltre quali sono gli ospiti della quinta puntata del Serale di Amici 18: ci sarà John Travolta (che ballerà con uno dei ragazzi), Arisa – che ha appena lanciato il nuovo singolo Una nuova Rosalba in città – e Irama, il rapper vincitore della precedente edizione del talent show di Canale 5.