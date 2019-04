Amici 18, Giordana Angi pesante accusa: “Qui solo per promuovere disco”

Giordana vuole solo promuovere il suo disco ad Amici 2019? L’accusa di Rudy Zerbi

Giordana Angi è spesso bersagliata da Rudy Zerbi. L’insegnante la ritiene davvero brava quando canta i suoi brani, meno invece quando canta quelli degli altri. Glielo ha ripetuto più volte, nel corso del Serale di Amici 18, e questa volta è giunto a una conclusione che Giordana proprio non accetta. La polemica non si placa. Rudy, inoltre, avrebbe già scelto la comparata per Tish e Giordana: si sfideranno ancora una volta per dimostrare chi delle due è davvero meritevole di continuare il percorso all’interno della scuola di Canale 5. Rudy, ovviamente, tifa per Tish: la ritiene un vero talento, capace di rendere ogni brano personale e particolare; cosa che – a suo dire – non riuscirebbe a fare Giordana, che è sempre uguale (parere, questo, condiviso da Alex Britti).

Amici news: Giordana risponde a Rudy, Tish dice la sua

Rudy Zerbi le ha fatto una pesante accusa ad Amici 18: “Lei è qui per fare promozione al suo disco non per cantare meglio”; Giordana ha sorriso con amarezza a queste parole e ha spiegato: “A me piace cantare i brani degli altri: mi metto nei panni di chi l’ha scritto ed entro nella storia raccontandola a modo mio”. Nello stesso momento, Tish ha voluto aggiungere altro su Giordana, rendendo ancora più accesa la loro competizione!

Giordana sempre arrabbiata? Parla Alex Britti

Grazie alla forza che le ha dato sua madre (ha confessato la verità sul loro passato), Giordana Angi ha risposto, con tutta la tranquillità del mondo, anche ad Alex Britti, che ha detto di trovarla sempre troppo arrabbiata: “Giordana è forte, scrive anche molto bene. Ha qualcosa che la fa essere sempre molto arrabbiata. Se fai sempre pezzi in cui sei arrabbiata e affronti sempre temi molto pesanti, poi cerchi della sana leggerezza”.

Serale Amici 2019 anticipazioni: le ultimissime notizie

Giordana di Amici ha risposto in questo modo a Britti: “Io sono questa. Non mi nascondo. Le canzoni sono quella che sono io come persona. Se vedo che qualcuno ha subìto delle violenze, ci sto male. E il mio modo per far qualcosa è scrivere. La musica mi ha aiutato. Se però ho passato una serata carina, faccio anche un pezzo leggero. Se uno ha voglia di ascoltarmi, mi ascolta. Non posso obbligare l’ascoltatore ad ascoltare me”. Chissà se assisteremo a un cambiamento in Giordana… quel che è certo è che cambierà il coach dei Bianchi per una puntata!