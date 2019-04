Ricky Martin non ci sarà ad Amici 2019: l’annuncio (Video)

Anticipazioni Amici 18, Ricky Martin assente nella quinta puntata del Serale

Cos’è successo a Ricky Martin? Non sarà presente nella quinta puntata del Serale di Amici 2019. Un imprevisto o aveva già informato la produzione della sua assenza ancora prima di firmare il contratto? Il giudice è stato molto conciso nel video pubblicato dalla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. Durante la prossima diretta, i Bianchi dovranno dare tutto loro stessi considerata la sonora sconfitta della precedente puntata: hanno perso due volte di fila. Con la regola del televoto voluta da Loredana Bertè, i Blu sono riusciti a ottenere una percentuale di voti molto più alta rispetto a quella della squadra avversaria. Saranno in grado di vincere ancora?

Video Ricky Martin: il giudice della squadra Bianca spiega che non ci sarà

Queste sono state le uniche parole pronunciate da Ricky Martin su Instagram: “Ciao Maria, ciao a tutti. Purtroppo non ci sarò alla prossima puntata del Serale. Ci vedremo alla sesta puntata”. Una puntata del Serale di Amici 18 in cui assisteremo a profondi cambiamenti del regolamento. Loredana Bertè ha inoltre spiegato che Vincenzo Di Primo non verrà mai più giudicato. E cos’altro ancora succederà?

Chi prenderà il posto di Ricky Martin? Due nomi importanti

La pagina Instagram di Amici non ha fatto altro che aumentare la preoccupazione dei fan dei Bianchi con questa domanda: “La squadra Bianca sarà danneggiata dalla sua assenza?”. A prendere il suo posto potrebbe essere o Emma Marrone (e non è la prima volta che sostituisce altri coach) oppure un ospite che abbiamo visto nelle precedenti puntate del Serale di Amici 18: forse i tre tenori de Il Volo? Sarebbe un colpaccio per la De Filippi!