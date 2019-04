Tish contro Giordana: “Non accetto sfide, fatti i c…i tuoi! Chiudi la bocca”

Amici 2019 news, nuovo scontro fra Giordana e Tish: ecco cos’è successo

Tish non ne può più! Non vuole parlare di Giordana Angi. Ha intenzione solo di concentrarsi sul suo percorso nella scuola di Amici 2019. Giordana, però, questa volta le ha lanciato un guanto di sfida: dovranno interpretare un brano molto intenso con cui dimostrare la loro capacità di emozionare. Giordana ha addirittura detto di essere disposta a cantare a cappella. Tish, però, non vuole sentire ragioni. Il suo desiderio è quello di non parlare più della loro rivalità e dimostrare, senza per forza essere messe una contro l’altra, quello che valgono davvero. La finale di Amici 18 è sempre più vicina e non possono perder tempo con inutili distrazioni (ma che piacciono tanto ai telespettatori!).

Anticipazioni Amici 18, la proposta di Giordana Angi

Nella quinta puntata di Amici 2019, non ci sarà Ricky Martin (ha fatto un video con cui ha spiegato tutto) e probabilmente assisteremo alla sfida tra Tish e Giordana lanciata da quest’ultima: “Vorrei proporre un brano che io canterò a cappella, magari ‘La cura’ di Franco Battiato o ‘Emozioni’ di Lucio Battisti. Vorrei dimostrare che queste ‘letture di poesie’, come le chiama lei, hanno un senso. Puoi anche proporre tu alcuni pezzi in italiano, non la solita ‘Avrai avrai’, che è l’unica canzone italiana che hai fatto. Proponi altro se non ti sta bene”.

Giordana contro Tish ad Amici 2019: le ultime frasi

Giordana è stanca delle continue critiche lanciate da Tish: “Nella puntata precedente, carissima Tish, hai detto diverse cose e io adesso mi sono stufata. Io parlo non perché non so cantare, ma è una mia necessità. Mi ha detto che sono una tiranna e che dovrei fare le valigie per andarmene. Io invece non le ho mai detto queste”. Secondo Loredana Bertè, solo una delle due dovrà arrivare all’ultima puntata di Amici 2019: ci sarà presto lo scontro finale?

Tish perde la pazienza, Rudy Zerbi sceglierà la prossima sfida

Ad Amici, Giordana Angi ha poi spiegato che Tish non ha dimostrato chissà quale versatilità; la cantante dai capelli rossi ha risposto così: “Lei non ha accettato i patti. Quando ha visto i suoi brani fatti ad Amici, ha dovuto cercarne un altro che non faceva parte del suo repertorio. Lo ha fatto solo per tenere su il suo ragionamento. Io ho dimostrato di aver cantato tre canzoni diversi in modo diverso. Rudy ha spiegato quello che volevo dimostrare io. Se fosse stato il contrario, gli altri professori avrebbero detto qualcosa. Ha rotto le p…e. Non mi interessano le sue sfide. Voglio solo smentire le str…ate che dice da quella c…o di bocca! Fatti i c…i tuoi e incassa la sconfitta”. Le anticipazioni sulla quinta puntata non finiscono qua. Sarà Zerbi a decidere la prossima comparata fra Giordana e Tish.