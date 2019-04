Amici 18, Rafael infortunio: riuscirà a ballare questa sera?

Anticipazioni Amici 2019, Rafael infortunato: cosa succederà questa sera?

La quinta puntata del Serale di Amici 2019 sarà ricca di colpi di scena. Una puntata che tutti gli affezionati del programma non potranno proprio perdersi: scopriremo se Rafael Quenedit riuscirà a ballare nonostante abbia avuto un infortunio, ci saranno delle novità importanti che trasformeranno il regolamento e che renderenno ancora più interessanti le esibizioni dei concorrenti in gara, che dovranno cimentarsi in prove proibitive volute da Beppe Vessicchio, da Loredana Bertè e da alcuni professori (Rudy Zerbi ha messo in sfida Tish e Giordana per dimostrare che la prima è più completa ed espressiva dell’altra). Questa sera non ci annoieremo di certo: non mancherà nemmeno lo sketch di Pio e Amedeo… Chi prenderanno di mira?

La preoccupazione di Rafael ad Amici

Ora la domanda che tutti i telespettatori di Amici 18 si sono posti è la seguente: Rafael Quenedit ballerà questa sera? Il danzatore della squadra Bianca ha avuto un problema alla spalla che lo ha fatto preoccupare parecchio: “Non mi sento molto sicuro per questa contrattura. Mi sento insicuro anche perché ho perso la prova di sensualità con Vincenzo”. Una confessione, questa, fatta a Giuliano Peparini, che gli ha risposto così: “Non ti preoccupare per questo, Rafael. L’unica cosa di cui ti devi preoccupare è stare concentrato e ballare bene come stai già facendo”. Rafael di Amici può fare sogni tranquilli: questa sera uscirà un altro concorrente.

I consigli di Giuliano Peparini a Rafael

Rafael Quenedit vuole spiegare che, da quando è giunto nella nuova fase del talent show, si è cimentato in coreografie tutte diverse fra loro: “Io prima facevo solo variazioni di classico. Ma al Serale di Amici sono cambiato”; Peparini gli ha dato un prezioso consiglio: “Devi dire che hai ballato anche altre cose! Io non voglio che ti fermi qui e che ti metti nella condizione di non vivertela bene. Io voglio che tu rimanga forte e se devi dire qualcosa che non ti piace, dillo! Senza problemi”.

Amici news, Rafael non vuole arrendersi

Oggi 27 aprile 2019, non solo scopriremo chi è davvero il nuovo coach dei Bianchi, ma anche se Rafael sarà in grado di esibirsi. Giuliano Peparini ha detto qualcosa in più sull’infortunio del ballerino cubano: “Tu devi rimanere concentrato… Hai visto cosa ti è successo con la spalla? Tutto quello che ti succede nel corpo passa prima nella tua testa”. Se volete scoprire altro, non vi resta che leggere le nostre anticipazioni sulla quinta puntata di Amici 2019!