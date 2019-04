Emma Marrone ritorna ad Amici come coach? La sorpresa

Emma Marrone al posto di Ricky Martin? La cantante potrebbe ritornare ad Amici 18

Chi sarà il nuovo coach di Amici 2019? Sappiamo per certo che Ricky Martin non sarà presente nella quinta puntata del Serale e che sicuramente ci penserà un altro volto noto a ricoprire il suo posto. Molti pensano che possa ritornare Emma Marrone a salvare la sua squadra! Sì, Emma ha sempre capitanato i Bianchi e i suoi fan sperano che possa essere di nuovo lei la coach di questa squadra. Sarà davvero così? Chi altro potrebbe prendere il posto di Ricky Martin? Una cosa è sicura: il nome del direttore artistico di Amici verrà fatto solo durante la puntata di sabato 27 aprile 2019… a meno che qualcuno non riesca a fare una soffiata!

La richiesta dei fan di Emma Marrone e la verità sulla sua partecipazione: ecco dove si trova esattamente adesso

Svelato il reale motivo dell’assenza di Ricky Martin ad Amici, adesso passiamo al possibile sostituto. In tanti sono convinti possa essere Emma Marrone, come si legge tra i commenti della pagina Instagram del talent show: “La vera coach della squadra Bianca… Emma!”; “Ridateci Emma, per favore, che lei sì che aiutava davvero i ragazzi”; “Chiamate Emma, vi prego!”. Ma pochi sanno che la cantante al momento si trova a Los Angeles e che sembra alquanto impossibile che possa abbandonare tutto per ritornare in Italia.

Anticipazioni Serale Amici 2019: i possibili sostituti di Ricky Martin

Sicuramente non sarà Loredana Bertè la coach della squadra Bianca (in molti hanno fatto il suo nome) visto che deve ricoprire il ruolo di unico giudice e non può schierarsi apertamente per un team. Grazie a lei, dalla prossima puntata di Amici 18, potremmo avere anche un nuovo regolamento! Potremmo vedere, al posto di Ricky Martin, Alessandra Amoroso, i tre tenori de Il Volo, Ornella Vanoni, Irama o Annalisa Scarrone.