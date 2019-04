Mistero Ricky Martin: cos’è successo davvero al coach di Amici?

Anticipazioni Amici 18, Ricky Martin assente nella quinta puntata del Serale: cos’è successo davvero al coach dei Bianchi?

Ricky Martin salterà una puntata del Serale di Amici 2019. E tutti si sono chiesti cosa gli sia successo! Qualcuno si è anche convinto che non lo vedremo mai più nel talent show di Canale 5 e che potrebbe sostituirlo un coach già conosciuto nelle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. Qual è la verità? E Ricky sarà davvero assente per una sola puntata? Finalmente è stata fatta più chiarezza: la pagina Instagram di Amici ha spiegato il reale motivo per cui il coach della squadra Bianca non ci sarà nella puntata di sabato 27 aprile e ha chiesto ai telespettatori chi potrebbe essere il nuovo direttore artistico.

Il motivo dell’assenza di Ricky Martin nella quinta puntata di Amici 2019

Questo è stato il messaggio scritto dalla produzione di Amici: “Ricky Martin non potrà essere presente nella quinta puntata del Serale di Amici 18 perché impegnato in un evento benefico della sua fondazione RM Foundation in Portorico. Chi prenderà il suo posto, secondo voi?”. Il vero motivo dell’assenza di Ricky Martin ad Amici 2019 è stato svelato: il cantante combatte contro la tratta degli esseri umani e per la difesa dei diritti di tutti. Qui in basso scoprire qualcosa in più sulla sua fondazione.

Ricky Martin sostituito da un altro coach: le ultime anticipazioni di sabato 27 aprile

Chi prenderà il posto di Ricky Martin ad Amici 18? Si stanno facendo tanti nomi, ma potremmo scoprire l’identità del nuovo direttore artistico solo nella quinta puntata del Serale! Possiamo comunque darvi delle anticipazioni: Tish e Giordana dovranno affrontare una difficile sfida voluta da Rudy Zerbi (che ha fatto una pesante accusa alla cantante dei Bianchi) e Vincenzo di Primo non verrà più giudicato per un motivo ben preciso.