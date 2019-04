Serale Amici 18, la Celentano bersagliata: mistero su una domanda scomoda

Alessandra Celentano fraintesa ad Amici 18: al Serale polemiche a non finire

Nella quinta puntata del Serale di Amici 18 è stata presa di mira anche Alessandra Celentano che dopo la fine della scorsa messa in onda aveva commentato Umberto Gaudino sottolineando di essere stufa di vedere solo sensualità e non tecnica; prima che la maestra intervenisse dopo aver visto il filmato in trasmissione, tutti credevano che facesse riferimento anche al latino-americano ma poi lei stessa ha sottolineato che si riferiva agli altri stili e che è stata fraintesa. Nella discussione che ne è scaturita è intervenuto anche Rudy Zerbi, però senza avere ragione perché la domanda fatta alla maestra non aveva alcun senso. Veniamo subito al dunque.

Le parole di Umberto e la reazione di Alessandra Celentano

“Volevo dire a Umberto – queste le parole della maestra dopo aver sentito Umberto lamentarsi dei suoi giudizi – che ha capito molto male perché io mi riferivo alla tecnica degli altri stili. Mi meraviglio che tu abbia travisato questa cosa. Io non solo riesco a giudicare altri stili, certo non tecnicamente come nel classico, e poi non è che siccome io faccio classico do il voto al classico: se ci fossero stati due ballerini di classico inferiori a te avrei dato il voto a te e non a loro”. Un discorso che non fa una grinza che tuttavia la stessa Maria De Filippi, questa sera già intervenuta in un’altra discussione, non aveva capito: “Guarda che tutti l’abbiamo capito così!”, ha spiegato la conduttrice facendo intendere alla maestra che forse avrebbe dovuto esprimersi meglio. “Io – queste le parole di Umberto – vengo chiamato a interpretare dei ruoli e ad eseguire delle coreografie: se la sensualità viene richiesta io sono sensuale. E poi non sono stato solo quello: sono stato il papà di un bambino, il fidanzato innamorato, la Bestia nella Bella e la Bestia…”.

Rudy Zerbi contro Alessandra Celentano con una domanda incomprensibile

“Lui tecnicamente non si è mai sentito fare un complimento…”, ha fatto notare a un certo punto la De Filippi. “Ma come no – ha risposto Alessandra –? Gli ho sempre dato dei bellissimi voti!”. “Quando si parla di tecnica – ha precisato Umberto – io automaticamente penso anche al latino”. “Mi sarò spiegata male io – ha continuato Alessandra – ma è talmente sottinteso! E poi comunque ti ho anche detto che hai una buona predisposizione!”. La discussione sembrava destinata a finire ma poi è intervenuto Rudy che ha chiaramente provocato ad Alessandra: “Ammesso e non concesso che tu ti sia espressa male, gli riconosci una tecnica. La domanda che io mi faccio è: quando si tratterà di scegliere, chi scegli tra Rafael e Vincenzo? Fra Rafael e Vincenzo chi mandi in finale?”. “Ma a te che te fr…a? Maria, possiamo andare avanti! Sono domande inutili per me queste! Non è il momento questo di dirlo!”. Oggi Rudy era davvero in forma: ha discusso infatti non solo con Alessandra ma anche animatamente con Loredana Bertè che però non si è fatta di certo intimorire.

Chi vincerà il Ballo tra Vincenzo e Rafael?

Ad ogni modo i due si sono fermati a questo punto e Umberto ha potuto dimostrare tutta la sua tecnica (mai messa in discussione, lo ribadiamo, da Alessandra) esibendosi su un pezzo di latino-americano: “Io sono abbastanza conosciuta – queste le parole della giudice chiamata a valutare l’esibizione – per essere molto critica e severa, sono la Celentano delle danze americane. Devo dire che Umberto è stato molto bravo e ha soddisfatto tutti i canoni del giudizio, dalla tecnica al movimento con la musica, alla partneristica e a come presentato la coreografia. Complimenti!”. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se abbiamo come l’impressione che ad arrivare fino alla fine non sarà Umberto ma Vincenzo: il vincitore finale sarà un altro, certo, ma che a disputarsi la finale saranno lui e Rafael è quasi scontato.