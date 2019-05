Valentina torna ad Amici? Anticipazioni: sfida contro il regolamento

Valentina Vernia sarà di nuovo una concorrente di Amici 18… se dovesse vincere al televoto contro Mameli!

Valentina Vernia potrebbe rientrare ad Amici 2019. Non è mai successo, in tutta la storia del programma, che un eliminato avesse la possibilità di sfidare un concorrente effettivo per poter rientrare in gara. Giusto o sbagliato? Nel regolamento non è contemplato nulla di questo ma, come ben si sa, esso cambia in corso d’opera, spesso in base alle richieste fatte da professori e giudici. E questa volta, in via del tutto eccezionale, è stata assecondata la richiesta di Loredana Bertè: vuole che sia il pubblico da casa a decidere chi, tra Valentina e Mameli, debba restare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Amici news, Mameli arrabbiato: non ritiene giusta la proposta della Bertè

Dopo aver scoperto la promessa che Timor Steffens ha fatto a Valentina, ora abbiamo la certezza che la sfida si farà davvero e che Mameli rischia seriamente di uscire. Decisione, questa della Bertè, che ha fatto inalberare il cantante della squadra Bianca: “Con tutto il rispetto che nutro per la Bertè, io non ritengo giusta questa sfida. Ormai è da una settimana che sto in sfida. Allora riprendiamo tutti quelli che sono usciti”. E infatti si è parlato nelle ultime ore anche di un ipotetico maxi-ripescaggio degli eliminati di Amici 18.

Mameli nuovo eliminato Amici 2019?

Mameli è convinto che uscirà nella prossima diretta: “Sappiamo perfettamente che in questo momento il televoto premia i Blu. E quindi io perderò. Probabilmente perderò e io me ne vado a casa. Solo perché alla Bertè non sta bene. Allora perché ho fatto questa sfida?”. Alessandra Celentano è intervenuta sulla questione e ha parlato della presunta strategia fatta dai professori. Ora tutti si stanno chiedendo quale sarà mai il contenuto delle due buste volute dalla Bertè: ci sorprenderà ancora proponendo altri drastici cambiamenti al regolamento di Amici 2019?