Amici 2019, maxi ripescaggio tra tutti gli eliminati? Puntata decisiva sabato

Amici di Maria De Filippi, i Bianchi contestano (giustamente) Loredana Bertè

Ricapitoliamo brevemente tutto: ad Amici 2019 Loredana Bertè si è opposta per l’ennesima volta a una decisione della commissione e ha ritenuto opportuno chiedere al programma di riammettere Valentina Vernia in gioco per farle fare una sfida con Mameli giudicata dal televoto; la ballerina è così rientrata nella casetta dei Blu scatenando polemiche infinite tra i Bianchi, soprattutto da parte di Mameli che ha ritenuto ingiusta una decisione del genere: i ragazzi infatti sostengono in primo luogo che la sfida tra di loro sia già avvenuta e in secondo luogo che a questo punto andrebbero riammessi anche tutti gli altri. La Bertè in effetti ha palesemente torto e il programma non dovrebbe accettare una richiesta del genere.

Valentina Vernia riammessa al Serale? Ingiustizia clamorosa

Ecco perché siamo convinti che o sabato Valentina non sarà riammessa, o al massimo lo sarà solo se tutta la commissione dovesse votare a favore di questa proposta, oppure che Maria De Filippi e il suo team proporranno un maxi-ripescaggio di tutti i concorrenti: sebbene il regolamento del programma non sia chiaro e si presti a cambiamenti anche corposi è impossibile infatti che le regole non valgano per tutti e che questa possibilità sia stata data solo a Valentina per volere di Loredana Bertè; a questo punto la prossima settimana chiunque si potrebbe svegliare e proporre la riammissione del proprio pupillo appellandosi a qualsiasi cosa.

Maxi-ripescaggio ad Amici 2019? L’unica via possibile

Il fatto che Valentina debba essere riammessa solo perché non votata dal pubblico ma da una commissione ci sembra inoltre francamente assurdo: questo meccanismo era chiaro a tutti all’inizio della fase finale del talent show e comunque se non si era d’accordo bisognava dichiararlo prima e non dopo i risultati; accettare una proposta del genere insomma renderebbe inutile la gara creando un grande precedente, ed è per questo che crediamo che sabato non ci sarà alcun cambiamento o che al massimo avverrà un ripescaggio in cui sarà data a tutti la possibilità di rientrare in gioco. Restate con noi perché vi terremo aggiornatissimi su questa importante decisione!