Serale Amici 18, qual è la strategia dei professori? “Uscite offensive”

I professori vogliono proteggere alcuni concorrenti di Amici 2019? Nuova polemica

C’è davvero una strategia in atto da parte dei professori di Amici 18? Il giudice Loredana Bertè è certa facciano dei giochini sulla pelle dei concorrenti: a suo dire, non sarebbe dovuta mai uscire Valentina perché la ritiene un talento puro, a differenza di Mameli, che – per gli insegnanti – è più meritevole di restare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La Bertè sta combattendo instancabilmente per far sì che Valentina prenda il posto di Mameli: nella prossima diretta, infatti, verrà aperto un televoto per Mameli e Valentina. Chi verrà salvato questa volta? La Bertè è convinta che Valentina possa farcela, altrimenti non avrebbe mai e poi mai richiesto un tale stravolgimento del regolamento.

Nuovo scontro Celentano-Bertè: la Maestra non ci sta

Alessandra Celentano è stufa delle continue critiche che riceve da Loredana Bertè. Vota onestamente e non vuole che passi il messaggio secondo cui abbia un tacito accordo con gli altri insegnanti. Alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, oltre ad aver parlato dei suoi seri problemi fisici, la Maestra ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento del giudice: “Loredana Bertè mi è molto simpatica. Se si comportasse da normale giudice aggiunto mi andrebbe benissimo perché il gusto personale è insindacabile. Ma quando azzarda giudizi tecnici sul ballo non sono d’accordo. Non ha competenze specifiche. E poi trovo offensive certe uscite contro noi professori”.

Valentina di nuovo concorrente di Amici?

Alessandra Celentano ha ribadito che non ci sono dei giochetti segreti per salvare determinati concorrenti di Amici 18: “Mi dispiace perché non è vero. A noi, che seguiamo i ragazzi per un anno intero, non interessa fare giochetti. Vogliamo solo tutelare il talento. E non votiamo mai per simpatie o antipatie”. Sabato si avvicina: sappiamo quello che è successo davvero a Valentina dietro le quinte di Amici… ritornerà davvero a essere una concorrente?