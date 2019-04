Amici 18, Valentina dietro le quinte: messaggio Timor e Jonathan (Video)

Valentina dopo eliminazione ad Amici 2019: ecco cos’è successo

Valentina di Amici 18 è stata circondata dall’affetto dei ballerini professionisti non appena è stata proclamata la sua eliminazione. Non si sarebbero mai aspettati che a uscire sarebbe stata lei, anche se noi avevamo pronosticato la sua eliminazione ormai da tempo. Lei e Mameli erano seriamente a rischio e, nella prossima puntata del Serale di Amici 2019, potrebbe essere proprio il cantante della squadra Bianca a fare armi e bagagli. Valentina, però, ha lasciato il segno: il suo modo di ballare, la sua simpatia travolgente e la sua grinta da leonessa hanno fatto breccia nel cuore di alcuni professori (come Timor Steffens), del giudice Loredana Bertè e dei professionisti che, solo per lei, hanno fatto un gesto bellissimo a fine puntata.

Jonathan Gerlo scrive un messaggio speciale a Valentina di Amici

Durante la diretta della quinta puntata di Amici 18, Valentina è stata eliminata, ma c’è stata una sorpresa fantastica: i ballerini professionisti hanno lasciato la loro postazione dietro le quinte per applaudire a quel talento che andava via dalla trasmissione. Jonathan Gerlo non è riuscito a trattenere le lacrime e, su Instagram, le ha scritto un messaggio stupendo: “Sono orgoglioso e fiero di te per lo splendido percorso che hai deciso di intraprendere. Abbiamo lavorato e sudato per mesi nella stessa sala già dal pomeridiano. La tua crescita artistica qui dentro è stata davvero immensa. Sei una ballerina straordinaria con un talento raro che in tanti dovrebbero comprendere. […] Questo è solo l’inizio di tutto, te lo prometto, Vale!”.

Amici news, Valentina parla del suo rapporto con Jonathan

Valentina, non appena ha avuto tra le mani il suo cellulare, ha risposto al ballerino professionista in questo modo: “Vederti salire sul palco insieme agli altri con le lacrime agli occhi mi fa capire che la danza porta amore, che la danza lega le persone, che condividendo un’arte così magica si diventa fratelli e sorelle, che ci si parla col cuore. Grazie per tutte le volte in cui mi hai rasserenata, per tutte le volte in cui con un occhiolino mi tranquillizzavi, per tutte le volte in cui una battuta cambiava l’umore”. Momenti emozionanti e anche difficili che hanno caratterizzato la puntata del Serale di Amici: Vincenzo è scoppiato in lacrime per le critiche di Loredana Bertè mentre Giordana Angi non è riuscita a controllare le emozioni dopo che Rudy Zerbi l’ha chiamata in un certo modo.

Timor Steffens, la promessa a Valentina: “Ci vediamo presto”

Anche Timor Steffens – il vero sostenitore del talento di Valentina – ha scritto uno stato su Instagram: “Sono scioccato perché non farà più parte del programma. Tutti gli allievi diventano come una famiglia quando lavori con loro così a lungo e a stretto contatto. Ma non sono triste per lei. Io sono orgoglioso di lei, del suo miglioramento nella scuola e super felice di esser stato parte del suo percorso e di averla portata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. […] Ci vediamo presto”. Inizierà una collaborazione tra insegnante e allieva?