Giordana piange in diretta, Rudy duro: “Smettila di fare la vittima!”

Amici 2019, Giordana in lacrime per i continui attacchi di Rudy Zerbi

Giordana Angi è scoppiata in lacrime ad Amici 2019. Rudy Zerbi ha detto che fa spesso la vittima e che dovrebbe invece concentrarsi di più sulle esibizioni. Giordana ha spiegato che nessuno spende delle belle parole nei suoi confronti e che si trova sempre a combattere da sola. Ha inoltre ritenuto ingiusta l’assegnazione dei brani fatta da Zerbi: per questa ragione ha richiesto che venissero scambiati i suoi con quelli di Tish per non far sì che venisse agevolata la sua avversaria. Cosa, questa, non vera: tutti i pezzi erano cuciti addosso alle due cantanti. La scelta di Giordana è stata un autogol, come l’ha definita Zerbi?

Scontro Giordana-Rudy: lei reagisce in maniera inaspettata

Tish e Giordana si sono scontrate nella parte iniziale della puntata, ma c’è stata anche un’altra polemica che ha coinvolto entrambe. Rudy ha criticato nuovamente Giordana, dicendole che non è per niente originale; la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime e gli ha risposto in questo modo: “Sto aspettando che finisci così posso cantare. Mi dispiace, ma non riesco a controllare le mie emozioni. E piango. Albergo a ore non è più popolare de La notte“. Rudy ha infierito: “Questo è il momento vittima di Giordana. Smettila di fare la vittima! C’è un pezzo in comune ed è Purple rain. Questo è un autogol perché io avevo fatto tutto per far risaltare lei”.

Polemica diretta Amici 18: Giordana ancora contro Tish

Durante la diretta di Amici 2019 (avete visto cos’è successo a Mameli?), Giordana Angi ha spiegato di aver ritenuto ingiusta l’assegnazione dei brani di Zerbi: “Posso pensare che possa mettere in risalto Tish visto che le ha fatto sempre tanti complimenti? Tish doveva fare gli stessi brani miei. Io ho chiesto di invertitli. Tish, siccome hai detto che sei versatile, che problema hai a fare i miei brani? Mi devo difendere da sola. Che devo fare?”.

Il giudizio di Loredana Bertè che fa perdere la pazienza a Tish

Giordana e Tish di Amici 18 si sono sfidate e Loredana Bertè ha dato il suo giudizio: “Ho preferito Giordana perché è stata perfetta. Tish, prima di cambiare le note, tu devi conoscere le canzoni”. Tish si è difesa egregiamente: “Ma stai scherzando? Io ho cambiamento l’arrangiamento perché Rudy Zerbi ci ha detto di renderlo nostro. L’ho avvicinato al mio genere. Ho lasciato le stesse note. Giordana ha fatto una versione nuova”. Oltre alle polemiche, abbiamo avuto nuove conferme sul primo possibile finalista di Amici.