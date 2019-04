Alessandra Celentano problemi schiena e piedi: “Corpo usurato”

Problemi fisici Alessandra Amoroso: la confessione della professoressa di Amici 2019

Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandra Celentano ha confessato di avere dei problemi alla schiena e ai piedi: ha dovuto sopportare dei grandi dolori, ma adesso sta meglio. Ha spiegato che, nel corso del tempo, il suo corpo ha risentito di decenni di duri allenamenti. Questi sono i sacrifici di un vero ballerino. La Celentano balla in alcune occasioni speciali – lo ha fatto per Ricky Martin! – ma adesso vuole solo dare preziosi insegnamenti ai concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Continua a essere la severissima professoressa di sempre, però quest’anno è più soddisfatta rispetto agli anni passati: Rafael e Vincenzo rispecchiano il suo ideale di danza. Le danno tante soddisfazioni, nonostante Loredana Bertè abbia sempre qualcosa da ridire sul componente dei Blu.

Alessandra Celentano, ultimi controlli negativi: ecco cos’ha

La Maestra ha ammesso di non essersi mai sentita perfetta e che ha cercato di migliorarsi sempre di più: “Non mi sono mai accontentata, anche quando avevo i requisiti ideali per danzare. Volevo essere sempre più magra, sempre più bella, avere linee perfette”. Si è allenata duramente, ma ha scoperto di avere dei problemi molto seri: “Ho appena fatto dei controlli: sono piena di protrusioni ai dischi della schiena, osteofiti. Ho avuto atroci dolori ai piedi dovuti alla sindrome degli alluci rigidi. Il corpo dopo anni e anni di esercizi alla fine si usura”. Non viene invece usurato il suo spirito combattivo: soprattutto se qualcuno (come la Bertè) le dice di non votare nella maniera il più giusta possibile! In questi casi si arrabbia molto.

La dieta difficile di Alessandra Celentano di Amici 18

Loredana Bertè ha proposto di aprire un televoto per Valentina e Mameli per dimostrare che il pubblico da casa sa bene quale sia il vero talento. La Celentano non è d’accordo: ha rifiutato categoricamente la possibilità di un ripescaggio di tutti gli eliminati di Amici 2019. Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, oltre ad averne dette quattro alla Bertè, ha anche confessato di aver fatto una dieta ferrea per tanti anni: “Ho passato una vita a dieta: mele, insalate… Oggi dico ai ragazzi che è importante avere un’educazione alimentare e cerco di seguirla anche io. Ma ogni tanto sgarro con patatine, pizza e il prosecco, che mi piace tanto, fresco, d’estate”.