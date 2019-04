Amici 18, Celentano contro Bertè: televoto per Jefeo, Alvis e Ludovica?

Nuovo scontro tra Loredana Bertè e Alessandra Celentano fuori da Amici 18

Loredana Bertè colpisce ancora! Vuole che Valentina ritorni nella scuola di Amici 2019. I professori hanno spiegato che il loro giudizio non deve essere messo continuamente in discussione: hanno salvato Mameli e non è giusto, secondo loro, cambiare il regolamento in corso d’opera solo perché Loredana Bertè ha deciso in questo modo. La prima ad aver risposto al nuovo comunicato del giudice è stata Alessandra Celentano, che non si è mai trattenuta. Ha sempre detto quello che pensa sul giudice e, ancora una volta, ha ribadito che non sarebbe in grado di giudicare le esibizioni di ballo. I suoi attacchi nei confronti di Vincenzo Di Primo non avrebbero né capo né coda.

La proposta della Bertè: Valentina ritorna ad Amici?

Timor Steffens ha fatto una promessa importante a Valentina dietro le quinte, ma questo non basta: Loredana Bertè vorrebbe rivedere la ballerina al Serale di Amici 18. Ecco parte del contenuto del comunicato diffuso sui social dalla produzione di Amici di Maria De Filippi: “Voglio una sfida diretta, giudicata solo dal televoto, tra Mameli e Valentina. Cosa accadrà dopo? Ho consegnato alla produzione due buste: una se il pubblico preferirà l’esibizione di Mameli e una se il pubblico preferirà l’esibizione di Valentina. Le buste saranno aperte in diretta solo dopo la chiusura del televoto, una volta annunciato il vincitore”.

Alessandra Celentano difende tutti i professori di Amici 2019

Ci sono stati diversi scontri tra gli insegnanti di Amici e la Bertè durante l’ultima diretta, e adesso la Celentano ha voluto rispondere alla nuova proposta dal giudice: “Ogni mattina ti svegli e non sai mai cosa Loredana Bertè penserà della giuria di Amici di Maria De Filippi. Sì, perché lei una settimana, quando viene eliminato l’allievo che vuole lei, ci giudica e dice che siamo professori giusti e competenti, la settimana dopo, quando non è d’accordo sull’eliminazione, continua a giudicarc disonesti, ipocriti, ingiusti e senza coscienza”.

Nuovo televoto per tutti gli eliminati di Amici 18?

Alessandra Celentano ha spiegato, sul suo profilo Instagram, che non è giusto quanto detto dal giudice di Amici 18: “Se escono Alvis o Jefeo siamo bravi, se esce Valentina siamo disonesti. L’opinione di Loredana Bertè su noi professori è mutevole come il vento. L’unica cosa che non cambia mai invece è che, nella danza, lei non è in grado di dare giudizi tecnici ma dovrebbe limitarsi invece a commenti soggettivi come, peraltro, faccio io nel canto”. La sfida fra Mameli e Valentina ci sarà davvero. Loredana Bertè avrà ragione?