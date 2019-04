Loredana Bertè lascia senza parole: “Non me ne f…a un c…o!” in diretta

Loredana Bertè e Vincenzo Di Primo: è ancora scontro ad Amici 2019

Loredana Bertè riesce sempre a far parlare di sé. E non poco: per tutta la durata delle puntate del Serale di Amici 18, è in grado di innescare un numero impressionante di polemiche. Adesso ha preso di mira Vincenzo Di Primo: gli ha più volte detto che, seppure è un ballerino dotato di grandissimo talento, è comunque limitato sia fisicamente (è bassino e fin troppo esile, a suo dire) sia artisticamente perché non riuscirebbe a ricoprire perfettamente determinati ruoli. Durante l’ultima diretta di Amici 2019 c’è stato un lungo scontro tra allievo e giudice, ed è dovuta intervenire persino Alessandra Celentano.

Diretta Amici 18, Vincenzo offensivo nei confronti della Bertè?

Vincenzo – che ne ha dette quattro anche a Umberto – ha spiegato che la Bertè non è per nulla competente; Loredana gli ha risposto dicendo che non deve assolutamente mancare di rispetto a un giudice e il danzatore ha replicato così: “Io personalmente metto il rispetto alla base di tutto. Da quattro settimane, mi sento dire da lei determinate cose che sono per me delle vere e proprie mancanze di rispetto”. La Bertè ha precisato: “Io non sono mai stata offensiva, a differenza tua”.

Le scuse di Vincenzo Di Primo e la frase della Bertè che fa discutere

Vincenzo Di Primo ha poi chiesto scusa a Loredana: “Chiedo scusa se le ho risposto a tono, ma è una conseguenza a quello che mi ha detto. Come può dire che sono un talento meno degli altri?”. Rudy Zerbi è poi intervenuto dicendo che il giudice non può criticare il fisico di Vincenzo in continuazione ed è quindi normale che lui ad un certo momento sbotti. La Bertè, come una furia, ha allora spiegato a Rudy che non le deve dare dei consigli, visto che lui con Giordana Angi fa anche peggio. In puntata la cantante ha persino pianto per le parole di Zerbi! E Loredana Bertè ha ripetuto per tre o più volte: “Non me ne frega un c…o”.

Amici 2019, Alessandra Celentano difende Vincenzo di Primo

Prima che Maria De Filippi facesse degli auguri speciali a Pier Silvio Berlusconi, Alessandra Celentano ha voluto chiarire la faccenda che si è venuta a creare attorno a Vincenzo di Amici: “Lei ho ha interpretato male. Lui vuole dire che non sai cosa vuol dire versatile nella danza e ha ragione. Vincenzo sa esattamente quello che dice. Del fisico bisogna parlarne perché è il primo requisito. Lui ha doti. Ha tutto quello che deve avere un ballerino. Sì, è un po’ basso, ma compensa con tanta bravura. Non hai ragione, mi dispiace”.