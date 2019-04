Auguri compleanno Pier Silvio Berlusconi ad Amici: la dedica di Maria

By

Compleanno Pier Silvio Berlusconi: Maria De Filippi gli fa degli auguri speciali durante la diretta del Serale di Amici 18

Maria De Filippi ha fatto degli auguri speciali a Pier Silvio Berlusconi. Di punto in bianco, ha chiesto ai cantanti di Amici 2019 di intonare la canzone Tanti auguri a te e all’inizio non aveva svelato l’identità del festeggiato. I concorrenti sono rimasti alquanto perplessi. Alberto Urso pensava che ci fosse una sorpresa per lui, visto che il 28 aprile è il compleanno di suo padre. Dopo l’esibizione, la De Filippi ha fatto gli auguri a Berlusconi junior.

Maria De Filippi fa una sorpresa a Berlusconi durante la diretta di Amici

“Lui compie 50 anni – ha spiegato Maria De Filippi ad Amici 18 –. Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui”. In molti le hanno chiesto di chi fosse il compleanno e ha rivelato il nome solo dopo aver avuto la certezza che avrebbe potuto farlo durante la diretta di Amici 2019: “Non penso che lui vorrebbe. Ora è a casa sua. Sua moglie la conoscete di sicuro: fa una trasmissione famosa. Siete sicuri che posso dirlo? Lui è Pier Silvio Berlusconi, il mio capo”. Alberto Urso (che nella prossima puntata dovrà fare una sfida difficile) ha poi fatto gli auguri al suo papà.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: ecco le novità sui concorrenti della 18esima edizione

Tante sorprese in questa quinta puntata del Serale di Amici 18: oltre agli auguri a Pier Silvio Berlusconi, abbiamo capito sempre meglio che un ballerino arriverà sicuramente alla finale. Sta facendo anche tanto chiacchierare lo scontro tra Loredana Bertè e Mameli: il giudice ha fatto nuove critiche al cantante della squadra Bianca. La polemica non si placherà facilmente e scopriremo presto anche se Loredana deciderà di dare nuovi giudizi su Vincenzo Di Primo.