Amici 2019, Alberto in lacrime per la nonna scomparsa: “Non le volevo vedere”

Alberto Urso sorpresa ad Amici 2019, il cantante emozionato per la nonna scomparsa

Alberto Urso ha ricevuto la sua sorpresa durante il Serale di Amici 2019. Il suo turno è arrivato nella puntata di sabato 4 maggio, allo scadere della seconda manche. Tutto è successo dopo che il cantante si è esibito, per evitare di destabilizzarlo troppo forse. È stato un momento molto toccante, perché Alberto è scoppiato a piangere per sua nonna. Le lacrime hanno colpito tutti, era ben evidente il legame del cantante con nonna Rosetta. La signora è purtroppo venuta a mancare ed è stato un momento molto difficile per Alberto. Non ci sono state lettere da leggere per lui, ma una serie di foto con sua nonna che lo hanno sconvolto, nel vero senso della parola.

Amici 2019, Alberto piange per nonna Rosetta guardando le foto

Maria De Filippi ha raccontato che Alberto era davvero molto legato a sua nonna, che passava le ore a giocare a carte con lei e che era la sua prima fan. Alberto ha iniziato a cantare proprio con sua nonna, era talmente legato a lei che ha scelto da quando è scomparsa di non guardare più le loro foto insieme. Lo ha dovuto fare stasera, perché sul videowall scorrevano le loro immagini insieme. Per questo Alberto si è abbandonato a un forte pianto, tanto che Maria gli ha chiesto se il motivo fosse appunto sua nonna. Lui ha specificato che erano le foto: “Non ho mai visto le foto, perché non le volevo vedere”. Ha dovuto guardarle invece proprio stasera, dopo aver affrontato e trionfato nelle sfide. Quando sua nonna è venuta a mancare, Alberto è rimasto chiuso in camera per tre giorni.

Serale Amici, Alberto abbraccia suo papà dopo le lacrime per la nonna

Ma per lui in studio è arrivato invece il papà. Anche a lui Alberto è legatissimo. “Gli sei stato di conforto quando era lontano per lavoro. Quando ci sono state le prime fidanzatine più che a mamma lo dicevi a papà. Andate ore e ore a pescare”, queste le parole di Maria su Alberto Urso e il papà. Con l’ingresso in studio del signor Urso il clima è cambiato, perché Maria ha mostrato un filmato del difficile rapporto di Alberto con la dieta! Un momento emozionante e divertente anche, come l’ingresso in studio a sorpresa del figlio di Veronica Peparini.