Alberto Urso trionfa su Mameli, la Bertè scatena la polemica coi prof

Serale Amici, Alberto Urso mette Mameli a rischio eliminazione: la sfida

Mameli contro Alberto Urso ad Amici 18. Anche sabato 4 maggio nella puntata del Serale abbiamo assistito al confronto fra i due, con il dovuto recap di ciò che è successo in settimana. In particolare, abbiamo visto Mameli lanciare una sfida ad Alberto Urso con tre inediti. Il Blu avrebbe preferito le cover, chiedendo anche di fare una sfida con eliminazione diretta, ma Mameli non se l’è assolutamente sentita, consapevole del fatto che il cantante dei Blu è al momento il preferito del pubblico e dei professori. Mameli si è ritrovato con il gilet rosso addosso anche nella seconda manche, dopo averlo indossato la settimana scorsa e a inizio puntata.

Alberto Urso contro Mameli: la sfida infinita al Serale di Amici

Esattamente come Giordana e Tish, anche Mameli e Alberto sono in eterna sfida. Prima di esibirsi, Mameli ha chiesto la parola per dire qualcosa ad Alberto: “A me arriva il video di te che dici che le persone cantano il mio pezzo perché l’ho cantato tante volte. Dici una cosa offensiva, non puoi permetterti di dire che la gente canta perché lo ha sentito tante volte. Se il brano è brutto la gente non canta. Alberto lo sappiamo che se andiamo adesso in commissione vinci. Però non è che se oggi perdo contro di te non merito di stare qua e giocarmi le mie possibilità. Quando parli di promozione offendi”. Il cantante dei Blu ha spiegato che chiedere l’eliminazione era solo per dare un valore alla sfida, ma Mameli era in disaccordo. A questo punto, è intervenuto Rudy Zerbi contro Mameli: “Però l’hai voluta tu questa sfida, in più dici che alla fine non vuoi che ci sia una cosa in palio. È uscito il tuo disco? Ecco basta, allora abbiamo capito. È un passaggio promozionale, non è una sfida”. La battle c’è stata, alla fine. Alberto e Mameli si sono sfidati con il rischio di essere eliminati immediatamente.

Amici 18, Alberto vince contro Mameli: decidono i professori

Prima del verdetto, Loredana Bertè ha chiesto di riascoltare la base del secondo brano di Mameli. “Sembra un playback. Per il pubblico a casa voglio specificare che noi artisti possiamo usare il playback quando facciamo promozione. Perché il pezzo deve arrivare completo così come lo compreranno. Ma lui è in gara adesso”. I professori, Alex Britti più di tutti, hanno difeso Mameli e dato un parere tecnico. Nessuno è riuscito a convincere la Bertè, che vuole fuori dalla gara il cantante dei Bianchi. “Adesso il problema è che ho i cori nei pezzi. Vuoi che canti senza cori? Ma cosa cambia? Cosa vuoi dimostrare?”, ha detto Mameli. E la Bertè ha risposto: “Voglio dimostrare che non sai cantare”. Alberto ha vinto la sfida, ma sono stati i professori a decidere se la sfida valeva come eliminazione e hanno votato per il no. Mameli quindi non è stato eliminato dopo la sfida con Alberto, che a inizio puntata ha ricevuto i complimenti di Grigolo per la sua esibizione lirica.