Giordana contro Tish: Rudy Zerbi senza pietà, Bertè e pubblico lo zittiscono

Amici 18, Giordana contro Tish nella puntata del Serale del 4 maggio: la prova di Rudy Zerbi

Nuova sfida tra Tish e Giordana ad Amici 18 nella puntata del Serale del 4 maggio. Un confronto che va avanti sin dalla prima puntata e che si è inasprito col passare dei sabati. Tra le due c’è anche Rudy Zerbi, contro Giordana e a favore di Tish. Questa settimana ha assegnato loro la prova Non tale e quale, una prova mirata a portare in scena esibizioni personali e non imitazioni di altri artisti. Al contrario di quanto succede nella trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Giordana inizialmente ha preso malissimo la proposta di Rudy e la sua reazione è andata in onda anche stasera, dopo il daytime. “Non sono la copia di, non devo dimostrare di non essere la copia di”, ha detto la cantante dei Bianchi in settimana. Di tutt’altro avviso è stata invece Tish: “Non lo vuole fare perché sa di essere uguale”. Alla fine, comunque, Giordana ha deciso di accettare e affrontare la sfida.

Serale Amici, Rudy Zerbi contro Giordana: “Solito vittimismo”

“Il solito vittimismo. È un’opportunità, se tu lo ritieni un tranello è un problema tuo”, ha commentato Rudy Zerbi. Giordana ha risposto così, prima di andare al centro dello studio: “Spero di cantare il meglio che posso e spero che tu mi riconoscerai questa cosa, ma ho i miei dubbi”. Tish è rimasta in silenzio prima delle esibizioni ed è stata la prima a cantare. Tish e Giordana si sono esibite una di fronte all’altra, mentre la pedana girava intorno allo studio. Esibizioni senza interruzione, due brani a testa. Sull’ultima esibizione, Giordana è scesa dalla pedana e ha cantato guardando in faccia Rudy Zerbi! Maria ha chiesto subito il commento del professore: “Ascoltavo impassibile. Secondo me facevi meglio a stare seduta, come hai detto nel video. Nel senso che sei proprio pronta per Tale e Quale. Addirittura nel pezzo di Gianna Nannini anche le stesse pose, con asta e microfono. Non te la devi prendere”.

Giordana e Rudy Zerbi, ancora scontro al Serale di Amici: interviene la Bertè

La risposta di Giordana: “Io imito la mia vita, le mie emozioni. Ognuno è sé stesso, segue quello che sente. Non può essere uguale a nessun altro. E poi ogni timbro è a sé. Non sono uguale”. Loredana Bertè, che ha perso la sua sfida su Valentina, è intervenuta per dare ragione a Giordana, sostenendo che non è stata assolutamente imitazione né sua né di Gianna Nannini. “Le piacerebbe essere uguale, il tentativo imitativo è forte. Per il karaoke sei la numero uno”, ha replicato subito Rudy. Rivolgendosi poi alla cantante dei Bianchi, il professore è tornato sulla polemica che va avanti da tutto l’anno: “Dovresti sentirti meno sto cavolo e imparare dai consigli. Sono mesi che ti do consigli e non te ne importa”. Lei ha risposto che non è affatto vero e che invece si mette sempre in discussione.

Giordana contro Tish, il pubblico premia la cantante dei Bianchi

Loredana Bertè ha difeso ancora una volta Giordana, poi rivolgendosi a Rudy ha detto: “Senti in comune io e Giordana abbiamo solo che sei antipatico a tutte e due”. Per terminare una volta e per tutte la discussione, la cantante si è alzata in piedi e ha cantato Che cosa vuoi da me. Alla fine, il punto è andato a Giordana col televoto: il pubblico ha preferito lei con il 59% dei voti contro Tish.