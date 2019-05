Il figlio di Veronica Peparini conquista Amici 2019: siparietto con la Celentano

By

Amici 2019, arriva il figlio di Veronica Peparini: Maria De Filippi lo chiama sul palco

Nella puntata del Serale di Amici 2019 abbiamo visto esibirsi il figlio di Veronica Peparini! Il bimbo si chiama Daniele e si è esibito insieme a Rafael durante la seconda manche. Nessuno sapeva chi fosse quando ballava, poi Maria De Filippi ha chiamato il bimbo al centro dello studio rivelando nella conversazione la sua identità. Quando Maria ha chiesto a Rafael di raggiungerla insieme al bambino con cui si è esibita, nessuno immaginava il perché. Era più facile pensare che si volesse complimentare con lui per l’esibizione. E invece, quando la padrona di casa ha iniziato a chiacchierare con lui, abbiamo scoperto che Daniele è il figlio di Veronica Peparini, di conseguenza nipote di Giuliano, che ha montato la coreografia e ha quindi lavorato insieme a lui.

Serale Amici, Daniele il figlio della Peparini conquista tutti!

Quando il figlio della Peparini è arrivato al centro dello studio, Maria gli ha detto: “Volevo farti i complimenti, sei molto bravo. Sei più bravo di mamma o no?”. Ed è stato a questo punto che abbiamo capito chi fosse, perché è stata inquadrata proprio mamma Veronica Peparini, sorridente e orgogliosa del suo piccoletto. Daniele comunque alla domanda di Maria ha risposto in modo affermativo, mentre non ha saputo rispondere sull’essere più bravo di zio Giuliano Peparini. Quest’ultimo quando è stato inquadrato è apparso visibilmente emozionato! C’è stato anche un momento simpatico in cui mamma Veronica ha ripreso il figlio Daniele, perché aveva detto “Prego mà” correggendosi poi con “Prego mamma”.

Veronica Peparini fa danzare il figlio Daniele al Serale di Amici

Successivamente, però, Maria ha chiesto al bimbo se le piacesse o meno Alessandra Celentano. Il bimbo ha risposto così: “Di tanto in tanto ha uno stile che non mi fa impazzire, però alla fine sì”. La Celentano ha chiesto se con stile intendesse la danza classica e quando Daniele ha fatto capire che non gli piace molto, la prof ha detto: “Molto male, molto male”. Tutto questo siparietto con protagonista Daniele, il figlio della Peparini, ad Amici 2019 è arrivato dopo una sfida con rischio eliminazione immediata tra Alberto e Mameli.