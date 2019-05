Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proposta super: Stash senza parole

Serale Amici, la proposta di Ricky Martin a Giordana Angi

Grandi sorprese al Serale di Amici questa sera, soprattutto per Giordana Angi che dopo tutte le critiche di Rudy Zerbi si è vista proporre nientepopodimeno che da Ricky Martin qualcosa che definire sensazionale è dire poco. E non stiamo esagerando affatto: il coach della Squadra Bianca, forse stufo delle polemiche del maestro, ha voluto annunciare a tutti infatti che sta pensando a dei grandi progetti per la tanto chiacchierata cantante. Di cosa parliamo? Veniamo subito al dunque perché se vi siete persi la sesta puntata la proposta di Ricky dovete assolutamente conoscerla.

Le parole di Ricky Martin su Giordana: “Voglio portarmela in America”

Rudy aveva appena finito di criticare Giordana e a quel punto Ricky ha preso la parola per dire che “Voglio portarmela in America e tradurre le sue canzoni perché è fantastica. Può essere lì a conquistare gli stadi in America. Sono davvero qui per supportati sempre. Non vedo l’ora di farlo in prima persona”; Giordana a quel punto è rimasta senza parole, come un po’ tutti, del resto, visto che ottenere la produzione di un artista come Ricky Martin non è un’opportunità che capita a tutti; difatti anche Stash ha scherzato sulla cosa per mostrare tutto il suo stupore: “Dopo questa cosa mi riscrivo ad Amici, prendi pure me Ricky?”.

Amici 2019, al Serale grandi proposte per i concorrenti

Ricordiamo che non è stata neanche la prima bella proposta per i concorrenti del Serale: anche Valentina Vernia è stata piacevolmente sorpresa da Loredana Bertè dopo essere stata battuta nuovamente da Mameli, questa volta però al televoto. Peccato che la sesta puntata sia stata caratterizzata anche da momenti meno belli: pensate soltanto che uno dei concorrenti è scoppiato a piangere e a poco è servito l’abbraccio consolatorio di Maria De Filippi. Come al solito insomma, grandi emozioni ad Amici che quest’anno è ricchissimo di colpi di scena, discussioni e chi più ne ha più ne metta. Riuscirà Maria De Filippi a battere Ballando con le stelle questa volta?