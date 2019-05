Pio e Amedeo stuzzicano Ricky: “Sembriamo De Lellis e Damante”, pubblico esplode

Amici 2019, Chiara Ferragni e Fedez ancora nel mirino di Pio e Amedeo

Anche nella puntata del Serale di Amici 2019 di sabato 4 maggio, Pio e Amedeo hanno regalato perle. Nel loro mirino sono finiti ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez, che di sicuro non si offenderanno per l’ironia del duo comico foggiano. I Ferragnez sono stati protagonisti anche di Emigratis, il programma di Pio e Amedeo andato in onda su Italia 1. Chiara e Fedez sono sempre stati al gioco, per cui non c’è da preoccuparsi per gli sketch ad Amici di Maria De Filippi. Stasera, comunque, Pio e Amedeo hanno ironizzato sul loro ritorno dal viaggIo in Polinesia. Anche stavolta hanno tirato in ballo il piccolo Leone, che viene ripreso e postato su Instagram da mamma e papà. La battuta non è mancata!

Serale Amici, Pio e Amedeo riabbracciano Ricky Martin dopo l’assenza

Il pubblico è esploso in una risata quando i due foggiani hanno parlato delle prime parole di Leone. Secondo loro, infatti, vedendo tornare i genitori avrebbe detto: “Pa… Pa… Partite un’altra volta”, tutto perché non ne potrebbe più di apparire sui loro profili Instagram. Ovviamente fa tutto parte di uno sketch, non c’è nulla di vero in ciò che hanno detto. Già nelle scorse puntate non sono mancate frecciatine ai Ferragnez! Ma stasera Pio e Amedeo hanno tirato in ballo anche un’altra amatissima coppia, i Damellis! Tutto è partito quando sono arrivati in studio e Amedeo ha visto Ricky Martin, assente nella scorsa puntata. “Ricky, sei tornato?! Ma te ne vai, vieni, mi molli, te ne vai, mi illudi”, ha detto il comico. Il coach ha spiegato che ha partecipato a un galà della sua fondazione.

Pio e Amedeo ad Amici tirano in ballo Giulia De Lellis e Andrea Damante

Amedeo Grieco ha risposto prontamente: “Però questo programma non è un albergo, che scegli tu quando andare e venire. Mi manchi se te ne vai”. Dopo queste parole è arrivata la frecciatina a Giulia e Andrea: “Ci molliamo, sembriamo Giulia De lellis e Andrea Damante, un tira e molla continuo. Così non va bene!”. Inutile dire che sentendo i nomi di Giulia e Andrea il pubblico ha iniziato a urlare e applaudire. La coppia di Uomini e Donne si è ritrovata recentemente e dopo numerosi avvistamenti, e foto che parlano da sole, è chiaro che siano tornati insieme.