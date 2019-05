Amici 18, eliminazione Umberto-Mameli: scelta dei Bianchi o scherzo?

Mameli contro Umberto ad Amici 18: nuovo meccanismo di voto?

Chi uscirà tra Umberto e Mameli di Amici 2019? Una sfida difficile: sono entrambi molto amati dal pubblico a casa e certamente i professori si spaccheranno per loro. Dopo aver avuto la meglio su Valentina, Mameli ha dovuto rimboccarsi nuovamente le maniche per sfidarsi contro Umberto. Ma qualcosa è andato storto: Giuliano Peparini ha spiegato che il ballerino non era al massimo delle sue possibilità a causa di un problema fisico. Questo ha portato alla sospensione del giudizio. Anche questa volta Mameli dovrà passare una settimana difficile. Probabilmente ci sta facendo l’abitudine. I suoi compagni di squadra, però, gli hanno dato una notizia che lo ha lasciato perplesso. Cosa sta succedendo davvero?

Serale Amici 2019, i Bianchi scelgono chi eliminare o è solo uno scherzo di Giordana?

Dopo aver scoperto il super-ospite della settima puntata di Amici 18, è stato pubblicato, sul profilo Instagram ufficiale del talent show, un video con cui viene spiegato il vero meccanismo di voto che permetterà a uno, fra Umberto e Mameli, di proseguire il proprio percorso al Serale. Ecco cos’ha detto Giordana Angi a un incredulo Mameli: “Ti ricordi quando dicevi: ‘Ah, e adesso che succede?’. Niente. Dobbiamo decidere chi eliminare fra voi due. Ci hanno portato due lavagnette con le vostre foto e dobbiamo scrivere punti di forza e i punti deboli di voi due”. E se si trattasse tutto di uno scherzo?

Mameli disperato, Umberto ha pianto? Ultime dalla casetta dei Bianchi

Mameli potrebbe essere vittima di uno scherzo della squadra Bianca. Ha fatto divertire tutti quando una lucertola gli è passata accanto e adesso Giordana potrebbe aver ideato un siparietto in cui il cantante è a sua insaputa il protagonista. E Mameli potrebbe esserci già cascato: “Però non è giusto così”. Per rendere ancora più credibile il tutto, Giordana ha aggiunto: “Umberto ha pianto”. Si tratterà davvero di uno scherzo o dovranno essere proprio i Bianchi a scegliere chi tra cantante e ballerino dovrà lasciare il programma? Scoprirete tanto altro ancora con le ultime anticipazioni della settima puntata.