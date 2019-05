Mameli terrorizzato da un animale: urla nella casetta (Foto e Video)

Amici 18, la paura di Mameli per una lucertola: la sua reazione è uno spasso!

Mameli ha una grande paura per… le lucertole! Ne abbiamo avuto la conferma. Non è riuscito proprio a controllare il terrore provocato alla vista del rettile che è passato accanto ai suoi piedi. Mameli è scattato come una molla, facendo un salto che nemmeno Rafael Quenedit ha mai fatto ad Amici 2019. Giordana Angi, che ha assistito alla scena piegandosi in due dalle risate, non si è lasciata turbare minimamente dall’animaletto; dopo che il peggio è passato, ha preso simpaticamente in giro il suo compagno e sono tornati a parlare delle sfide che li attendono sabato 4 aprile 2019.

Video Mameli Amici 2019: ecco qual è stata la sua reazione

Il video di Witty Tv di Mameli terrorizzato per la lucertola vi farà conoscere un’altra parte di Mameli: quella più divertente, che i suoi fan e gli attenti telespettatori di Amici 18 conosceranno già bene. Qualche giorno fa, invece, è stato Alberto Urso a urlare per un animale… precisamente per un ragno! Non avvengono solo litigi ed enormi polemiche, ad Amici di Maria De Filippi: le giornate dei ragazzi sono fatte anche di momenti sereni e altri a dir poco esilaranti, proprio come quello di Mameli.

Anticipazioni Serale Amici 18, le ultime strategie della squadra Bianca

I Bianchi, però, non potranno rilassarsi molto: sanno bene che al televoto i Blu sono molto più forti. E allora che fare? Mameli e Giordana hanno pensato a una strategia per vincere. E, a dire la verità, potrebbe risultare davvero valida. Ormai devono mettere in atto necessariamente delle strategie perfette per non rischiare di perdere altri componenti della loro squadra. Mameli, nonostante abbia vinto la sfida contro Valentina, continua a essere a rischio eliminazione per via dell’ultima proposta fatta da Loredana Bertè. Cosa succederà durante la nuova puntata del Serale di Amici 2019?