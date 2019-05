Vincitore Amici 18 categoria danza: Rafael sorprende, Vincenzo indietro

Amici 18, ballerino vincitore: ultime notizie su chi potrebbe trionfare quest’anno

Chi vincerà nella categoria ballo di Amici 2019? Con tutta probabilità vedremo sfidarsi nell’ultima puntata del talent show i due super-talenti della danza classica (per la gioia di Alessandra Celentano): Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo. Puntata dopo puntata, hanno dimostrato quello che valgono davvero e che non sono rinchiusi nel genere che è a loro più congeniale. Vincenzo ha anche colpito per la sua storia e per la sua battaglia contro Loredana Bertè. Elementi, questi, che non hanno fatto altro che aumentare il consenso del pubblico a casa nei suoi confronti. Adesso però qualcosa sta cambiando.

Rafael e Vincenzo Amici 18: il primo rimonta alla grande, il secondo penalizzato dalla polemica di Loredana Bertè

Si è parlato tanto della vittoria annunciata di Vincenzo Di Primo ma, durante l’ultima diretta di Amici di Maria De Filippi, si è ben capito che Rafael Quenedit è riuscito a rimontare alla grande. Ha vinto diverse sfide contro Vincenzo. Cosa sta succedendo? La gente è stufa della polemica che ha coinvolto lui e Loredana Bertè? Durante una sua ultima giustificazione (ripetuta fino alla nausea) il pubblico in studio ha borbottato… e non poco!

Il messaggio di Rafael Quenedit ai fan: un ringraziamento speciale

Rafael di Amici 18 guadagna terreno e ha deciso di ringraziare tutti suoi fan su Instagram: “Sono molto grato a tutti quelli che mi sostengono. Andiamo! Grazie mille all’Italia per avermi fatto sentire a casa”. Sarà lui il vincitore di Amici 18? Mentre Rafael Quenedit fa dei ringraziamenti, Tish lascia qua e là degli indizi particolari. Cosa sta invece succedendo al di fuori della scuola di Amici di Maria De Filippi? Abbiamo finalmente saputo come si è evoluto il rapporto di Jefeo e Ludovica dopo la fine dell’esperienza televisiva.