Tish Amici grande traguardo, alcuni indizi fanno impazzire i fan

La sorpresa di Tish di Amici 18 ai suoi fan: un importante traguardo

Tish parlerà molto presto ad Amici 2019 del suo primo album. Sta pubblicando su Instagram varie parti della copertina, facendo aumentare la curiosità dei suoi fan: si chiedono quali saranno le canzoni contenute nel suo disco, visto che la cantante – a differenza di Mameli, Umberto e Alberto – ha presentato due soli inediti. Sicuramente i pezzi saranno quasi tutti in lingua inglese: durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, Tish ha cantato pochi brani in italiano (si possono contare sulle dita di una mano), quindi con tutta probabilità il suo album ne conterrà uno o nessuno. Potrebbe fare come i The Kolors: prima cantavano solo in inglese, poi però si sono avvicinati alla lingua italiana. Il loro ultimo singolo Pensare male (con Elodie) è l’esempio perfetto della loro trasformazione dopo Amici.

Album Tish Amici 2019: gli ultimi indizi

Sul profilo Instagram di Tish, è comparsa la copertina del suo album: degli occhi e dei capelli arancioni, proprio come quelli della cantante di Amici 18. Questo è stato il messaggio scritto in didascalia: “-11. Metterci la faccia e il cuore”. Mancano meno di due settimane all’uscita del suo primo album e potrebbe presentarlo dopo la sua eliminazione: tra due settimane potrebbe succedere di tutto all’interno della scuola di Amici 18, soprattutto dopo la strana sfida fra Mameli e Umberto.

Amici news, ecco cosa sta succedendo e la possibilità della doppia-eliminazione

Tish, col suo primo disco, riscuoterà un grande successo? Non viene data come la vincitrice del talent show di Canale 5, ma col suo talento potrebbe andare molto lontana. Nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, potremmo assistere a una doppia-eliminazione: Umberto rischia grosso (Mameli si è rivelato molto pericoloso, anche al televoto) e potremmo assistere a un’eliminazione inaspettata. Nella settima puntata di Amici, saranno presenti anche grandi ospiti… Un giorno torneranno anche Jefeo e Ludovica?