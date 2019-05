Che fine hanno fatto Jefeo e Ludovica? Sorpresa dopo Amici 18

Jefeo e Ludovica dopo Amici 2019: ecco cos’è successo alla coppia al di fuori della scuola di Canale 5

Ludovica e Jefeo hanno formato una delle coppie più chiacchierate di Amici 18. Abbiamo parlato largamente di loro, degli attriti e delle innumerevoli incomprensioni nate quando sono stati divisi e inseriti in due squadre differenti. Ludovica Caniglia era arrivata a convincersi che il trapper non fosse davvero innamorato di lei, dopo che era stata messa a rischio eliminazione proprio dal suo fidanzato; Jefeo ha cercato in mille e uno modi di spiegarsi, ma – a causa della distanza e di alcuni ragionamenti fatti dai componenti della squadra Bianca – Ludovica non gli ha completamente creduto. Solo una volta che è uscita dal talent show di Canale 5, ha letto nei suoi occhi un reale sentimento.

Jefeo conferma tutto: la storia con Ludovica continua

Mentre stanno emergendo altre novità sull’attesissima sfida fra Umberto e Mameli, abbiamo scoperto cosa sta succedendo tra Ludovica e Jefeo di Amici 2o19. Stanno ancora insieme? L’ultimo messaggio del trapper ci permette di capire meglio come si è evoluto il loro rapporto: “Doveva essere solo un caffè e invece siamo ancora qui. Una coincidenza, la chiamo io, forse domani non saremo insieme. Sappiamo entrambi che può succedere di tutto, ma siamo ancora qui dopo tutto e come ti dico sempre: i fatti dimostrano più delle parole. Il tuo avversario”.

Amici 18 news: ultimi aggiornamenti fuori e dentro la scuola

Ludovica e Jefeo stanno ancora insieme: non si sono fermati al semplice caffè. Dopo Amici 2019, si sono conosciuti meglio e non sono tornati indietro. Hanno continuato a frequentarsi e adesso si può finalmente parlare di storia d'amore. Realizzeranno presto anche loro un brano come Biondo ed Emma Muscat? I fan vorrebbero ascoltarlo quanto prima!