Loredana Bertè dura con la Celentano, scontro al Serale di Amici? Giordana esulta

Il ciclone Bertè si abbatte sulla Celentano: ad Amici ancora scontri

Ad Amici 2019 la scelta di inserire Loredana Bertè nel cast si sta rivelando vincente: anche se gli ascolti stanno consegnando lo scettro del sabato sera a Milly Carlucci e al suo Ballando con le stelle è innegabile che la rock star italiana scelta da Maria De Filippi come giudice stia facendo discutere e stia creando moltissime dinamiche; alcune di queste in realtà non dovevano proprio innescarsi – facciamo riferimento al congelamento dell’esito della sfida tra Valentina e Mameli – ma è indubbio che la cantante sia stata perfetta in quest’edizione ormai giunta alla fine. Anche in questi giorni la Bertè sta facendo parlare di sé, e non per alcune delle sue proposte rivoluzionarie: stavolta il suo bersaglio è stata Alessandra Celentano.

Loredana Bertè dura con Alessandra Celentano: “Due pesi e due misure”

Come sapete, sabato Umberto è scoppiato in lacrime a causa delle parole della maestra, e questo a quanto pare ha fatto parecchio innervosire Loredana di cui oggi ad Amici hanno mandato in onda un video-messaggio che farà molto discutere; nel filmato infatti si sente la Bertè dire chiaramente che “Umberto non è un ballerino di latino: è un ballerino. La Celentano è di parte, io l’ho già detto, perché ha due pesi e due misure”. Sappiamo tutti quanto la Celentano non sopporti questo tipo di critiche, quindi preparatevi o a una risposta via social oppure a uno scontro in direttissima la prossima settimana. Giordana Angi comunque sembra aver apprezzato parecchio il discorso di Loredana, o meglio il suo temperamento, visto che a suo avviso la Bertè ha sempre il coraggio di metterci la faccia: “Questa donna è troppo forte, viva la Bertè! Voglio la maglietta pure io con su scritto ‘Bertè’!”.

Amici 2019, il chiarimento della Celentano su Umberto Gaudino

Prima del filmato di Loredana Bertè Alessandra Celentano aveva cercato di spiegare meglio quanto emerso in puntata ribadendo che ritiene Umberto bravo ma che è indietro rispetto agli altri due ballerini: “Continuo a dispiacermi – queste le sue parole – del fatto che Umberto non capisca quello che dico io: ho sempre riconosciuto la bravura nel suo stile, ha sicuramente una predisposizione alla versatilità. Il fatto che lui abbia parecchi anni in più rispetto agli anni è sicuramente una cosa incisiva perché l’esperienza è importante. Negli altri stili lui ha delle carenze! Mi dispiace molto, anzi lo trovo offensivo, che lui pensi che io preferisca Rafael e Vincenzo perché sono ballerini classici! La danza è una, ed è quella fatta bene! Lui rispetto agli altri è scadente”. E anche questo “scadente” non passerà inosservato.

Umberto Gaudino non convince neanche Timor Steffens

Da parte sua Umberto si è detto contento di stare ad Amici di Maria De Filippi e speranzoso di poterci restare ancora per un’altra puntata: “Dove sta scritto che la finale di Amici dev’essere tra due ballerini classici? Lei continua a pensare che quando si parla di latino si parla di salsa, merengue e bachata ma non è così! Quando tu fai la Mordidita non è latino! Non vedo l’ora di salire su quel palco, sono rinato con questa esperienza! Dico grazie, e spero di continuare a ballare e di restare!”. Peccato che anche Timor Steffens subito dopo abbia rilasciato delle dichiarazioni tutt’altro che incoraggianti…