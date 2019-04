Ricky Martin balla con la Bertè, la De Filippi e la Celentano “La Mordidita” (Video)

La Mordidita di Ricky Martin strega Amici 2019, Loredana Bertè ballerina

Un siparietto inatteso prima della fine della quarta puntata del Serale di Amici 18: Loredana Bertè e Ricky Martin hanno ballato infatti La Mordidita, pezzo conosciutissimo del cantante portoricano che ha scalato le classifiche mondiali e che è ancora ballatissimo ovunque; è stata Maria De Filippi a chiamare la Bertè e il coach dei Bianchi al centro dello studio prima di decretare l’eliminato tra Mameli e Alvis, e ha fatto benissimo visto che Loredana si è divertita tantissimo e ha anche ballato bene, sorprendendo Ricky e i presenti. A giudicarla, in modo scherzoso, chiaramente, è stato Vincenzo Di Primo, questa sera più criticato che mai dalla giudice del talent show, che per un po’ ha preso il suo posto di giudice e che alla fine dell’esibizione ha espresso un giudizio lusinghiero su entrambi definendoli molto sensuali. E non è finita qui.

Maria De Filippi balla con Ricky Martin: “Con lui tutte ballerine”

“Ho capito una cosa – queste le parole di Maria –: basta che io ti metto al centro fermo e tutte qui diventano ballerine”. Il riferimento era chiaramente ad Alessandra Celentano che ha commentato con un “Beh, un bell’uomo, no?”, ignara del fatto che la De Filippi le avrebbe chiesto di ballare, seguita da Rudy Zerbi che a un certo punto ha gridato “Te lo chiede tutta Italia!”. Alessandra ha cercato di far ballare qualcun altro e alla fine ci è riuscita: Ricky ha invitato Maria a ballare, lei ha accettato in memoria dei vecchi balletti con Kledi Kadiu a C’è posta per te, e no, cari lettori, non è finita ancora qui.

Ricky Martin e Alessandra Celentano ballano assieme, anche la maestra cede

Dopo La mordidita di Loredana Bertè e Maria De Filippi abbiamo assistito alla Mordidita di Alessandra Celentano: a un certo punto la maestra di danza si è infatti buttata in pista e si è scatenata col suo bel tailleur rosso fuoco. Un momento divertentissimo, che vi invitiamo a recuperare qui, e che siamo sicuri rimarrà nella storia di quest’edizione. Chi ha vinto la sfida? Maria, Loredana o la maestra Alessandra? Noi la nostra preferita l’abbiamo ma tutt’e tre hanno fatto la loro figura, vero?