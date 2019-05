Semifinale Amici 2019 anticipazioni: i Blu “tradiscono” Tish

Anticipazioni semifinale Amici: Tish non ce la farà? I Blu e i Bianchi non credono in lei

Cosa succederà nella semifinale di Amici 18? I ragazzi pensano che saranno solo quattro i concorrenti che potranno accedere a questo step importante del talent show. E, fra questi, non ci sarebbe spazio per Tish. Sia i componenti della squadra Bianca che quelli della squadra Blu sono convinti che la cantante non abbia molte chance: la trovano meno completa e meno pronta rispetto agli altri per affrontare una sfida di questo tipo. Tish, però, ha dimostrato largamente quello che vale, ricevendo giudizi più che positivi dai professori e anche dal giudice Loredana Bertè. Ci vedranno giusto o hanno fatto male i loro calcoli?

Alberto Urso non reputa Tish da semifinale: la spiegazione

I Blu pensano che Tish non sia meritevole di raggiungere la semifinale di Amici 2019. Vincenzo Di Primo (che rischia di perdere l’ultima sfida contro Rafael) è stato il primo a parlare: “Trovo Umberto e Tish fortissimi, ma non saprei chi mettere nella mia lista di concorrenti per la semifinale. Una scelta difficile, anche perché uno è un ballerino e l’altra è una cantante”. Alberto Urso è dello stesso parere del danzatore e ha aggiunto: “Per me Vincenzo e Giordana sono i più forti”.

Giordana Angi su Tish: nessuna semifinale perché non ha molti inediti?

Cosa pensa invece Giordana di Tish? Dopo averla attaccata nuovamente (parlando di un ricordo speciale condiviso con Alberto Urso), ha detto: “Non credo che Tish faccia dell’inedito il centro della sua personalità artistica. Sugli inediti posso fare la differenza”. Anche Mameli la pensa allo stesso modo: “Tish, dal punto di vista dei pezzi, non è ancora del tutto formata”. Scopriremo presto tante altre curiosità sui concorrenti di Amici di Maria De Filippi: chi saranno i semifinalisti?